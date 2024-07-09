Κύκλωμα εκβιαστών: Ριζικές αλλαγές από Χαρδαλιά μετά τις συλλήψεις 12 εποπτών Υγείας της Περιφέρειας

Ριζικές αλλαγές ετοιμάζει ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας στη σκιά της σύλληψης συνολικά 12 υπαλλήλων, Εποπτών Δημόσιας Υγείας, για ανάμειξή τους στο κύκλωμα εκβιασμών στο οποίο επίσης συμμετείχαν υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας της Αθήνας και του υπουργείου Πολιτισμού.

Και οι 12 εμπλεκόμενοι τέθηκαν άμεσα σε αργία. «Μηδενική ανοχή σε κάθε παράνομη ενέργεια που αμαυρώνει το κύρος της περιφέρειας και προσβάλλει τους πολίτες» είναι το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά.



Στο πλαίσιο αυτό, ο περιφερειάρχης Αττικής προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγές στις ελεγκτικές υπηρεσίες με δικλείδες ασφαλείας στη λειτουργία τους, με ενίσχυση των «αδιάφθορων», δηλαδή της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας, η οποία αναβαθμίζεται σε Διεύθυνση και με κλήρωση των συνεργείων δευτεροβάθμιου υγειονομικού ελέγχου.

ΠΑΣΟΚ: Αναστολή κομματικής ιδιότητας

Στο μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι ανεστάλη η κομματική ιδιότητα δύο μελών του, υπαλλήλων του υπουργείου Πολιτισμού, που εμπλέκονται στο κύκλωμα εκβιαστών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας Καταστατικού και Πιστοποίησης ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: «Λόγω της φερόμενης εμπλοκής τους σε ποινική υπόθεση, που είδε το φως της δημοσιότητας, η Επιτροπή Δεοντολογίας Καταστατικού και Πιστοποίησης ανέστειλε την κομματική ιδιότητα δύο μελών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τους οποίους και ενημέρωσε σχετικώς, μέχρι το πέρας της ποινικής διαδικασίας».

Αναστολή καθηκόντων από το υπουργείο Πολιτισμού

Τα δύο συγκεκριμένα άτομα τέθηκαν σε αναστολή των καθηκόντων τους και από το υπουργείο Πολιτισμού, με απόφαση της υπουργού Λίνας Μενδώνη.

Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Από το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνεται ότι, σε συνέχεια του εγγράφου που απεστάλη σήμερα από την Ελληνική Αστυνομία, στο οποίο γίνεται αναφορά στις ποινικά κολάσιμες και πειθαρχικά ελεγκτέες συμπεριφορές υπαλλήλων του Υπουργείου, με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, οι ανωτέρω υπάλληλοι τίθενται αμέσως σε αναστολή καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ουδεμίας ανοχής».

Υπενθυμίζεται πως συνολικά τρεις υπάλληλοι του υπουργείου εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, στη δράση του κυκλώματος που παρείχε προστασία σε καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και ακινήτων έναντι αδρής αμοιβής, το οποίο εξαρθρώθηκε μετά από έρευνα και συντονισμένη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση της σπείρας που εκβίαζε καταστηματάρχες.

Ένα σημειωματάριο που κρατούσαν και συγκεκριμένα η αρχηγός, η 43χρονη Νάνσυ, ήταν αυτό που τους «έκαψε». Η ίδια κρατούσε ουσιαστικά δύο τετράδια σημειώσεων, όπου μέσα καταγράφονται τα έσοδα και έξοδα ουσιαστικά της παράνομης δραστηριότητας του κυκλώματος εκβιασμών καταστηματαρχών που η ίδια τουλάχιστον φέρεται να διεύθυνε. Στο σημειωματάριο φαίνεται η ημερομηνία 15/7/2021. Δηλαδή για τουλάχιστον τρία χρόνια. από ότι φαίνεται το κύκλωμα δρούσε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις σημειώσεις που είχε στην κατοχή της η 43χρονη αρχηγός και απ ότι φαίνεται υπήρχε και μια επέκταση. Πέρα από τον κεντρικό τομέα της Αθήνας φαίνεται να έχουν επεκταθεί και στον βόρειο και στον δυτικό τομέα με εκβιασμούς καταστηματαρχών σε Κηφισιά, Αγία Παρασκευή και Περιστέρι.

