Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο από τους έξι κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για συμμετοχή στο νέο κύκλωμα εκβιαστών καταστηματαρχών που εξάρθρωσε η αστυνομία.

Ανάμεσα στους δυο προσωρινά κρατούμενους είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο αποκαλούμενος «Αρκούδος».

Από τους 14 συνολικά συλληφθέντες οι οποίοι απολογήθηκαν χθες και σήμερα προφυλακίστηκαν οι εννέα, ενώ στους πέντε που αφέθηκαν ελεύθεροι επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους δύο φορές το μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Συνολικά από την αστυνομία εξιχνιάστηκαν 78 εκβιασμοί σε καταστήματα, κυρίως σε εστιατόρια, καφέ μπαρ και νυχτερινά κέντρα.

Πηγή: skai.gr

