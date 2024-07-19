Πάνω από 330.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην εταιρεία ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε. για την τροφική δηλητηρίαση που υπέστησαν μαθητές στη Λαμία.

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, αποφάσισε:

α) την κήρυξη του αναδόχου ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε. έκπτωτου

β) άμεσες οικονομικές κυρώσεις οι οποίες ανέρχονται σε 331.664 ευρώ

γ) τον προσωρινό αποκλεισμό της εταιρείας από δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών για 3 χρόνια.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι μετά την τροφική δηλητηρίαση της 16ης Μαΐου 2024, από κατανάλωση σχολικών γευμάτων της εταιρείας, καθώς και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε ο ΟΠΕΚΑ ζήτησε άμεσα από τον ΕΦΕΤ, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τον έλεγχο στη μονάδα παραγωγής της επιχείρησης.

Με την έκδοση απόφασης του ΕΦΕΤ για την αναστολή έγκρισης της εγκατάστασης παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών της επιχείρησης ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε την αναστολή της διάθεσης των σχολικών γευμάτων στα σχολεία της Λαμίας.

Ο ΟΠΕΚΑ σε κάθε νέα διαγωνιστική διαδικασία αξιοποιεί την εμπειρία από τη διαχείριση του Προγράμματος και αναβαθμίζει τη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας σε όλα τα στάδια.

Ήδη στη νέα Διακήρυξη του Φεβρουαρίου 2024 για τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 έχουν ληφθεί επιπλέον πρόνοιες για τα εξής:

• Πλήρης εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο ως προς την τήρηση κανόνων υγιεινής στη διαδικασία παρασκευής, συσκευασίας και διανομής των γευμάτων,

• Ενίσχυση συνεργασίας με τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς (ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας),

• Απαίτηση για αναλυτική καταγραφή των σταδίων ελέγχου από τις επιτροπές παραλαβής,

• Ποινικές ρήτρες ανάλογα με το είδος της παρέκκλισης, τη σοβαρότητα αυτής, τυχόν επαναληψιμότητα και την αξία της σύμβασης, μπορεί να ανέλθει και σε ποσό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00) ανά περιστατικό,

• Πρόβλεψη για λήψη δείγματος από κλιμάκια Επιθεώρησης του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο με επιβάρυνση του αναδόχου,

Σημειώνεται ότι από την σχολική χρονιά 2024-2025 ο ημερήσιος αριθμός γευμάτων θα αυξηθεί στις 231.062, με το πρόγραμμα να υλοποιείται σε 153 Δήμους σε όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

