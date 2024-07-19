Ηράκλειο: 17χρονος με φίλους του πυροβόλησαν το σπίτι του γείτονά του

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ηράκλειο όταν 17χρονος άνοιξε πυρ στο σπίτι του γείτονά του μετά από διαπληκτισμό ενώ σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά .

Ειδικότερα, ξημερώματα Παρασκευής, στις 4.30, μία παρέα νεαρών βρισκόντουσαν σε χώρο της οικίας 17χρονου με αποτέλεσμα γείτονας ηλικίας 58 ετών να τους κάνει παρατήρηση για φασαρία.

Οι νεαροί τρεις στον αριθμό, διαπληκτίστηκαν λεκτικά με τον 58χρονο και αποχώρησαν από το σπίτι όπου βρισκόντουσαν. Δύο πυροβολισμοί που ακούστηκαν, οδήγησαν τον 58χρονο να βγει για να δει τι συνέβη και διαπίστωσε ότι μία σφαίρα πυροβόλου όπλου είχε χτυπήσει ένα πλαστικό ντεπόζιτο που είχε στην ταράτσα του και μία άλλη τον τοίχο του διπλανού σπιτιού.

Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ ΜΠΕ, εντόπισε την παρέα και οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 17χρονου. Εντοπίστηκαν δύο αεροβόλα όπλα, κάλυκες, δύο ζεύγη γεμιστήρων και ένα μαχαίρι.

'Αμεσα συνελήφθη η 49χρονη μητέρα του 17χρονου για παραμέληση ανηλίκου, ενώ ο νεαρός κλήθηκε για εξηγήσεις.



Πηγή: skai.gr

