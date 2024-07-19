Ένας 45χρονος Γερμανός είχε εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και δύσκολο σημείο στην περιοχή του Γκίγκιλου, δίπλα από το φαράγγι της Σαμαριάς, στα Χανιά.

Τον 45χρονο ο οποίος έκανε πεζοπορία όταν εγκλωβίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο και ήταν τραυματισμένος εκκένωσε σήμερα ελικόπτερο της HAF Super Puma και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.



On Friday, July 19, 2024, a HAF Super Puma helicopter evacuated a 45-year-old injured German hiker from the Samaria Gorge and transported him to the University Hospital of Chania || Διάσωση από Super Puma της ΠΑ 45χρονου Γερμανού τραυματία από το Φαράγγι της Σαμαριάς pic.twitter.com/h2K1nq0hIY — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) July 19, 2024

Πηγή: skai.gr

