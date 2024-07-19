Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χανιά: Βίντεο από τη διάσωση με Super Puma του Γερμανού που είχε εγκλωβιστεί δίπλα από το φαράγγι της Σαμαριάς

Τον 45χρονο ο οποίος έκανε πεζοπορία όταν εγκλωβίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο και ήταν τραυματισμένος εκκένωσε σήμερα ελικόπτερο της HAF Super Puma και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων

Διάσωση

Ένας 45χρονος Γερμανός είχε εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και δύσκολο σημείο στην περιοχή του Γκίγκιλου, δίπλα από το φαράγγι της Σαμαριάς, στα Χανιά.

Τον 45χρονο ο οποίος έκανε πεζοπορία όταν εγκλωβίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο και ήταν τραυματισμένος εκκένωσε σήμερα ελικόπτερο της HAF Super Puma και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: διάσωση ελικόπτερο Χανιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark