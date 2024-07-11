Η 43χρονη Νάνσυ από την Πάτρα, που φέρεται ως εγκέφαλος του κυκλώματος εκβιαστών, είχε στήσει ταυτόχρονα οικογενειακή... επιχείρηση, καθώς «συνεργαζόταν» με τη μητέρα και τον αδελφό της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Στρατουλάκου στον ΣΚΑΪ, η 43χρονη περιγράφεται ως μια «σκληρή» γυναίκα με επιβλητικό ύφος.

Ο βίος της ήταν πλούσιος και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται ότι είχε στην κατοχή της ακριβής ρολόγια, 25 στον αριθμό, με το ένα μάλιστα να κοστίζει 7.000 ευρώ.

Την ώρα της σύλληψής της, είχε πάνω από το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ χωρισμένα σε φακέλους.

Η αστυνομία ερευνά εξονυχιστικά το παρελθόν της καθώς εκτιμά ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, ήταν η αρχηγός της σπείρας.

