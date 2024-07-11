Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας-Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος στο νησί.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, στελέχη της ασφάλειας του ΛΣ εντόπισαν εντός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι της Μυκόνου βαλίτσα που περιείχε ένα γυάλινο δοχείο με ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 32,6 γρ.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 51 ετών παραλήπτης της βαλίτσας, ο οποίος παρέδωσε οικειοθελώς ακόμη τρία γυάλινα δοχεία που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 51,87 γρ., ένα αλουμινένιο δοχείο από ενεργειακό ποτό με περιεχόμενο ψυχότροπο ουσία MDMA μικτού βάρους 5,10 γρ., τέσσερα χάπια με ουσίες υπαγόμενες στους πίνακες ναρκωτικών, δύο πλαστικούς και έναν μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης, ένα κυλινδρικό δοχείο με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης και τα χρηματικά ποσά των 4.700 ευρώ και των 800 δολαρίων ΗΠΑ.

Τα στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας προέβησαν, επίσης, στη σύλληψη ενός 49χρονου ημεδαπού στην Κηφισιά, αποστολέα της ασυνόδευτης βαλίτσας, για παράβαση του Ν. 4139/13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4858/2021 «Περί προστασίας των αρχαιοτήτων» και του Ν.2168/1993 «Περί όπλων».

Κατόπιν νόμιμης έρευνας που ακολούθησε στην οικία του 49χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία ζυγαριά ακριβείας, μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης, επτά αμφορείς πιθανόν αρχαίας εποχής, μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των1.448 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

