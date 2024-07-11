Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο ύψος του 611ου χλμ της Εγνατίας Οδού στον δήμο Αλεξανδρούπολης. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο ύψος του 611ου χλμ της Εγνατίας Οδού στον δήμο Αλεξανδρούπολης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. July 11, 2024

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στο ύψος του 611ου χλμ της Εγνατίας Οδού στον δήμο Αλεξανδρούπολης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2024

Πηγή: skai.gr

