Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στην Αλεξανδρούπολη

Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

UPDATE: 13:20
Φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο ύψος του 611ου χλμ της Εγνατίας Οδού στον δήμο Αλεξανδρούπολης. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.

