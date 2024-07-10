Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 14 κατηγορούμενοι δημοτικοί και άλλοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών για την υπόθεση δράσης κυκλώματος εκβιασμών σε βάρος επιχειρηματιών με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες που αφορούν τη δράση δομημένης εγκληματικής οργάνωσης.

Ήδη έξι από τους κατηγορούμενους ζήτησαν από τον δικαστικό λειτουργό νέα προθεσμία και έτσι θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο αύριο το πρωί, Πέμπτη 11 Ιουλίου. Ανάμεσά τους και η φερόμενη ως «εγκέφαλος», η 43χρονη «Νάνσυ».

Η δράση του κυκλώματος αφορούσε επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας, στις οποίες, έναντι χρημάτων, εξασφάλιζαν «ασυλία» από καταλογισμό προστίμων για παραβάσεις ή άλλες διευκολύνσεις που πωλούσαν έναντι αδρής αμοιβής.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, που, μεταξύ άλλων, αφορούν συγκρότηση και ένταξη εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση με απειλή και βλάβη επιχείρησης κατά επάγγελμα από κοινού κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα κατ' εξακολούθηση και ψευδή βεβαίωση για ποσό άνω των 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στην οποία έγινε καταγγελία, οι υπάλληλοι φέρονται να είχαν αναπτύξει την παράνομη δράση που τους καταλογίζεται «τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023».

Το κύκλωμα φαίνεται να είχε πολυπλόκαμη δράση και να λάμβανε προφυλάξεις για να μην αποκαλυφθεί. Η εγκληματική ομάδα είχε αρχηγούς, οι οποίοι συντόνιζαν τις ενέργειες των μελών, όριζαν το ύψος της κάθε «είσπραξης» και κατέγραφαν τα παράνομα χρήματα που αναγκάζονταν να πληρώνουν τα θύματά τους.

