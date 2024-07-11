Επαναλειτουργεί μετά από δύο ημέρες που εκκενώθηκε λόγω της φωτιάς στο Γηροκομειό, το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπως διαβεβαίωσε από την Πάτρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, o κ. Καρβέλης βρέθηκε και σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο και με την διοικήτρια του ιδρύματος Ασπασία Ρηγοπούλου ενημέρωσαν τα τοπικά μμε για την επαναλειτουργία του.

Σύμφωνα με τον κ. Καρβέλη, το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο λειτουργεί πλέον πλήρως, οι μικροί ασθενείς που νοσηλεύονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας επέστρεψαν, ενώ πολλά από τα παιδιά που νοσηλεύονταν έχουν πάρει εξιτήριο.

Όπως ανέφερε ο κ. Καρβέλης κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Υπουργείο Υγείας, όπου υπέγραψε τη σύμβαση για το νέο κτίριο του Φαρμακείου στο ΓΝ Άγιος Ανδρέας Πατρών, μίλησε ο ίδιος με τον εργολάβο που έχει αναλάβει τις εργασίες των νέων χειρουργείων του Καραμανδανείου και θα αναλάβει ο ίδιος τις εργασίες για την αποκατάσταση του εφημερείου που υπέστη ζημιές από τη φωτιά. "Ωστόσο, δεν δημιουργείται πρόβλημα, καθώς υπάρχει χώρος ώστε να φιλοξενούνται οι ιατροί που έχουν εφημερία", πρόσθεσε ο κ. Καρβέλης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.