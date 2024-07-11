Στον Ανακριτή έφτασαν νωρίς το πρωί σήμερα οι άλλοι έξι κατηγορούμενοι μέλη του κυκλώματος των εκβιαστών ανάμεσά τους και η περιβόητη «Νάνσυ» που της αποδίδουν ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση καθώς και άλλοι συγκατηγορούμενοί της που φέρονται επίσης να είχαν αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα.

Οι κατηγορούμενοι έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με μηχανές αρκετά πρωί.

Είναι αντιμέτωποι με επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, που μεταξύ άλλων αφορούν συγκρότηση κι ένταξη εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση με απειλή και βλάβη επιχείρησης κατά επάγγελμα από κοινού κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα κατ’ εξακολούθηση και ψευδή βεβαίωση για ποσό άνω των 120 χιλιάδων ευρώ.

Χθες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οχτώ από τους κατηγορούμενους με ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακίζουν δυο από αυτούς και να αφήνουν ελεύθερους τους υπόλοιπους έξι με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, μετά έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων προς την οποία έγινε καταγγελία, οι υπάλληλοι φέρονται να είχαν αναπτύξει την παράνομη και πολυπλόκαμη δράση "προσφέροντας" έναντι αδρής αμοιβής υπηρεσίες αποφυγής καταλογισμού προστίμων κ.α, σε αρκετούς επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης Η εγκληματική ομάδα είχε αρχηγούς που συντόνιζαν τις ενέργειες των μελών, όριζαν το ύψος της κάθε "είσπραξης" και κατέγραφαν τα παράνομα χρήματα που αναγκάζονταν να πληρώνουν τα θύματα τους.

Η δράση του κυκλώματος φαίνεται πως μετρούσε τουλάχιστον 3 χρόνια όπως φαίνεται και στα «πρακτικά» που κρατούσαν και όπως φαίνεται είχε «επεκτείνει τις δραστηριότητες της» ακόμη και στη Μύκονο και σε άλλα νησιά.

Σημειώνεται πως στη «μαφία των δημοτικών υπαλλήλων» συμμετοχή είχαν εκτός των άλλων, υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας, των υπηρεσιών δόμησης και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα ποσά ήταν μεγάλα και εισπράττονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πηγή: skai.gr

