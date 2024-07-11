Και η Αρχή για το Ξέπλυμα στις έρευνες για τη εκτέλεση στο Ψυχικό

Ιωάννα Μάνδρου

Έρευνα και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε για τον κατηγορούμενο στη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό αλλά και ακόμα ένα πρόσωπο, το οποίο ερευνάται για τυχόν εμπλοκή στην ίδια υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επικεφαλής της Αρχής επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή για πλήρη έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων τόσο του 44χρονου όσο και ενός ακόμα ατόμου που ερευνάται για την ίδια υπόθεση ενώ παράλληλα θα ελεγχθούν και πρόσωπα του περιβάλλοντός τους.

Αμέσως μετά τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό ο κ.Βουρλιώτης είχε διατάξει εκτεταμένη έρευνα για τα οικονομικά του θύματος σε προσωπικούς λογαριασμούς, ακίνητα και εταιρείες.

