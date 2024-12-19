Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, άσκησε ο εισαγγελέας στον 33χρονο Γάλλο που σκότωσε με σοκαριστικό τρόπο την άτυχη Ράνια, έξω από το σπίτι της, σε δρόμο ανάμεσα στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι και στην Ανώπολη.

Σύμφωνα με το cretalive, αστυνομικοί της Ασφάλειας, δικυκλιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου αλλά και διμοιρία ΜΑΤ βρίσκονται στο κέντρο και πέριξ του Δικαστικού Μεγάρου υπό το φόβο επεισοδίων σε βάρος του δράστη.

Μάλιστα, φίλος της εκλιπούσας, προσπάθησε να πλησιάσει τον 33χρονο, ωστόσο αστυνομικοί τον απομάκρυναν άμεσα. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και το γαλλικό προξενείο.

Εν τω μεταξύ, καθ'όλη τη διάρκεια της αναμονής, ο 33χρονος διαμαρτυρόταν για τις χειροπέδες που τον πονούσαν, λέγοντας μάλιστα προς τους αστυνομικούς ότι τους σέβεται και ... δεν τους έχει κάνει τίποτα.

