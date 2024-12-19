Η αιθαλομίχλη πνίγει το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και οι τιμές αιωρούμενων μικροσωματιδίων που καταγράφονται το τελευταίο τριήμερο δείχνουν την τεράστια επιβάρυνση του αέρα.

Μάλιστα, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη (19.12.2024), καταγράφηκε μία από τις υψηλότερες τιμές αιθαλομίχλης για την φετινή χρονιά στα Ιωάννινα, γράφει το epiruspost.gr

Ο σταθμός των Ιωαννίνων έδειξε ότι τα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων ήταν δύο φορές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Επιτρεπόμενο όριο είναι το 50 και η τιμή που καταγράφηκε ήταν 171,2 μικρογραμμάρια.

Από τις 16 Δεκεμβρίου σχεδόν όλο το 24ωρο οι τιμές είναι πάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Η Περιφέρεια Ηπείρου προχωρά σε συστάσεις χωρίς κανένα αντίκρισμα, το κεντρικό κράτος υποσχέθηκε αυξημένα κίνητρα για αντλίες θερμότητας που ακόμη δεν πήραν σάρκα και οστά πέρα από την γενική ανακοίνωση για επιπλέον κατανομή κονδυλίων στην περιοχή μέσα από το πρόγραμμα που αναμένεται να τρέξει εντός των ημερών και ο Δήμος αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα αλλά μέχρι εκεί..

Το έθεσε στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ ανέφερε στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας.

