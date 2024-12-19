Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκε για να απολογηθεί, νωρίτερα το πρωί, ο 33χρονος αλλοδαπός, ο οποίος χθες το μεσημέρι τραυμάτισε θανάσιμα την 36χρονη γυναίκα, πέφτοντας πάνω της με το αυτοκίνητό του, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία της Κρήτης και όχι μόνο, με την οικογένεια της άτυχης 36χρονης, να καταθέτει όπως έγινε γνωστό, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, Γιώργο Κοκοσάλη αυτό που ζητούν, είναι να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσους αναλογούν.

«Η οικογένεια θέλει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο, δεν θα παραμείνει μόνο στην απόδοση των ποινικών ευθυνών του συγκεκριμένου Γάλλου κατηγορουμένου, αλλά ζητάει να ελεγχθούν ακόμη και οι γιατροί» είπε σε δηλώσεις του ο κ. Κοκοσάλης , αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν στην Ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύτηκε πριν λίγες ημέρες, για ένα 24ωρο, ο κατηγορούμενος και κυρίως πώς κρίθηκε ότι μπορούσε να λάβει εξιτήριο.

Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρέθηκε και ο αδερφός της άτυχης γυναίκας , ο οποίος δίχως ακόμη να μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που ζει η οικογένεια του, επανέλαβε ότι θα φτάσουν μέχρι το τέλος , προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους εμπλέκονται στην υπόθεση, προσθέτοντας ότι στη θέση της αδελφής του, θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε.

