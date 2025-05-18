Νύχτα επεισοδίων στα Εξάρχεια: Επτά συλλήψεις και τρεις αστυνομικοί τραυματίες

Ένταση επικράτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Εξαρχείων μεταξύ ομάδων αγνώστων και αστυνομικών δυνάμεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα ομάδα ατόμων προσπάθησε ανεπιτυχώς να εισέλθει στη Νομική Σχολή, με τους αστυνομικούς να τους απωθούν και να πραγματοποιούν προσαγωγές.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, ομάδα ατόμων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, που βρισκόταν στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, ενώ ένα όχημα κάηκε ολοσχερώς στη συμβολή των οδών Διδότου και Χ. Τρικούπη.

Στη συνέχεια, περίπου στις 2 τα ξημερώματα, άτομα που βρίσκονταν σε καφετέριες στα Εξάρχεια επιτέθηκαν με πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα σε διμοιρίες των ΜΑΤ, που κινούνταν στην περιοχή, με αποτέλεσμα των τραυματισμό τριών αστυνομικών, που μεταφέρθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έγιναν 25 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι 7 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αναρχικοί έκαναν επεισόδια στα Εξάρχεια μετά τα μεσάνυχτα. Πέταξαν μολότοφ στη διασταύρωση Διδότου και Χαρ Τρικούπη προκαλώντας φωτιά σε σταθμευμένο όχημα. Λίγο αργότερα 30 κουκουλοφόροι έκαναν επίθεση κατά αστυνομικών με πέτρες στη Νομική. Έγιναν 28 προσαγωγές. Έτσι, τσάκισμα! pic.twitter.com/bZHyk6wlI6 — Nic Dam (@NicDam4) May 18, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

