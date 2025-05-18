Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, τα μέλη των οποίων διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 104 άτομα, από τα οποία 12 Έλληνες, μεταξύ τους και μία γυναίκα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, μεταξύ αυτών 35 γυναίκες, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε η αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τηλεφωνικά κέντρα (callcenters) τα οποία δραστηριοποιούνται στη διάπραξη απατών με το πρόσχημα των επενδύσεων (Investment Frauds) σε βάρος υπηκόων χωρών της Μέσης Ανατολής και κυρίως του Περσικού κόλπου όπως Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.λπ. με τη χρήση συγκεκριμένων ιστοσελίδων. Το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία από την έρευνα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη 2 εγκληματικών οργανώσεων με συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία, οι οποίες παρουσίαζαν συνδετικά στοιχεία, ενώ δρούσαν με πανομοιότυπο τρόπο δράσης (modusoperandi).

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν δύο εταιρίες με έδρα στην Αθήνα και στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, όπου απασχολούνταν υπαλληλικό προσωπικό, το οποίο παρουσίαζε σε υποψήφια θύματα-πολίτες της Μέσης Ανατολής ψευδή στοιχεία ως αληθινά με το πρόσχημα των υψηλών αποδόσεων σε επενδύσεις, χωρίς οι εν λόγω εταιρείες να νομιμοποιούνται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ μέρος των χρημάτων των θυμάτων μετατράπηκε σε κρυπτονομίσματα.

Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα-ιστοσελίδα, της οποίας γινόταν χρήση από τις ανωτέρω εταιρίες, έχει καταγγελθεί στις Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για το αδίκημα της υπεξαίρεσης με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής, από κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αιφνιδιαστικές έρευνες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι κατηγορούμενοι παρουσιάσθηκαν ως διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού (HR Manager), βοηθοί διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού, ειδικοί πληροφοριακών συστημάτων (ΙT experts), διευθυντές πωλήσεων (SalesManagers), αναλυτές δεδομένων (DataAnalyst) και τηλεφωνητές.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των εταιρειών, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 22 σταθερές μονάδες Η/Υ,

• 15 φορητοί Η/Υ,

• 11 σκληροί δίσκοι,

• 8 αποθηκευτικά μέσα,

• 121 κινητά τηλέφωνα,

• 3 σφραγίδες,

• καταγραφικό οπτικοακουστικού υλικού,

• συσκευή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και διαχείριση κρυπτονομισμάτων,

• το χρηματικό ποσό των 9.952 ευρώ,

• 5 τραπεζικά βιβλιάρια,

• 7 κάρτες τραπεζών και

• 3 φάκελοι τραπεζών.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης και το χρηματικό ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Συμβουλές για την Αποφυγή Επενδυτικών Απατών (InvestmentScams)

Με αφορμή την υπό διερεύνηση υπόθεση και δεδομένης της αυξανόμενης διεθνούς αλλά και εγχώριας δραστηριότητας σε επενδυτικές απάτες, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες και συστήνει αυξημένη προσοχή στις παρακάτω ενδείξεις:

Ποιες είναι οι συνήθεις ενδείξεις απάτης;

Λαμβάνετε επαναλαμβανόμενες, αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστους αριθμούς, συχνά του εξωτερικού.

Σας υπόσχονται υψηλές και γρήγορες αποδόσεις, διαβεβαιώνοντάς σας πως η επένδυση είναι «απόλυτα ασφαλής».

Η προσφορά προβάλλεται ως επείγουσα - «ισχύει μόνο για λίγες ώρες/μέρες».

Σας ζητείται να μην κοινοποιήσετε την προσφορά σε τρίτους, επειδή είναι «αποκλειστική» ή «ιδιωτική».

Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε:

Ζητήστε ανεξάρτητη, αξιόπιστη οικονομική συμβουλή πριν δώσετε χρήματα ή πραγματοποιήσετε επένδυση.

Απορρίψτε απρόσκλητες τηλεφωνικές προσφορές για επενδύσεις - ιδίως αν είναι επίμονες ή πιεστικές.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε υποσχέσεις για «εγγυημένα κέρδη» ή «σίγουρες επενδύσεις».

Απαιτήστε γραπτώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της επένδυσης πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Αν έχετε ήδη πέσει θύμα απάτης, να γνωρίζετε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επαναστόχευσης: οι δράστες μπορεί να σας ξαναπροσεγγίσουν ή να πουλήσουν τα στοιχεία σας σε άλλους απατεώνες.

Μη διστάσετε να καταγγείλετε την απόπειρα ή το περιστατικό στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Τέλος, από την ΕΛΑΣ υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά: 11188

• Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• Μέσω twitter: @CyberAlertGR

• Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones): CYBERΚΙD

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.