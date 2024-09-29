Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας για τη διεξαγωγή του 16ου Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2024», ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις :

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις δύο δεξιές λωρίδες της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο τμήμα της από την οδό Σουρή έως τη Λεωφ. Βασ. Σοφίας από τις 22:00 του Σαββάτου 28-9-2024 και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας επί της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 06:45 έως τις 13:00 της Κυριακής 29-9-2024.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 29-9-2024, από τις 06:45 έως τις 13:00, ως εξής:



Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφ. Συγγρού.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 29-9-2024, από τις 08:30 έως τις 13:00, ως εξής:

- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λεωφ. Βασ. Κων/νου: Σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Αρδηττού και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

-Στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Σπ. Μερκούρη και Λεωφ. Βασ. Σοφίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Κηφισίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.- Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

- Βασ. Γεωργίου Β’, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

- Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

- Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

- Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

- Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής της εκδήλωσης, τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης.

Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β’.

Σημειώνεται ότι η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.