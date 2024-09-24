Καταγγελία για ξυλοδαρμό εναντίον συμμαθητριών της υπέβαλε 14χρονη μαθήτρια στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως δήλωσε η 14χρονη στην αστυνομία, το περασμένο Σάββατο το βράδυ, δέχτηκε επίθεση από τουλάχιστον 20 άτομα στην περιοχή της Γλυφάδας.



Μεταξύ των ατόμων που της επιτέθηκαν ήταν και δυο γνωστές συνομήλικές της, με τις οποίες είχαν ξανά στο παρελθόν διαφορές.

Το κορίτσι υπέβαλε μήνυση σε βάρος των δυο άλλων κοριτσιών, οι οποίες συνελήφθησαν για απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Πηγή: skai.gr

