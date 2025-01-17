Η ώρα του Πατρινού Καρναβαλιού για το 2025 έφτασε με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις να ξεκινάνε από σήμερα Παρασκευή 17 Ιανουαρίου ενόψει της αυριανής επίσημης έναρξης.

Ο φετινός εορτασμός της Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού εντάσσεται σε ένα τριήμερο δράσεων που έχει ετοιμάσει η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με στόχο τη διεύρυνση της εορταστικής ατμόσφαιρας από την Παρασκευή 17 έως και την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025.

Παράδοση καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο

Φέτος η παράδοση του Καρναβαλικού Λαβάρου στο Δήμαρχο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής 17 Ιανουαρίου. Στις 10:30 το πρωί παιδιά προσχολικής ηλικίας (Δημοσίων Νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών από τον ΣΙΚΕΠΑ) θα συγκεντρωθούν στην οδό Γκότση (στο ύψος ανάμεσα Κορίνθου και Μαιζώνος). Ο Τελάλης θα προπορεύεται της πομπής. Το Μουσικό άρμα θα βρίσκεται σταθμευμένο επί της Μαιζώνος, στο ύψος της Γκότση. Ο Τελάλης μαζί με τα παιδιά, αποκριάτικα μεταμφιεσμένα που θα κρατούν μικρές καρναβαλικές κατασκευές και χρωματιστά υφάσματα, θα εισέλθουν στον προαύλιο του Δημαρχείου. Στο Δημαρχείο την πομπή θα υποδεχτεί η μπάντα του Μουσικού Σχολείου. Ο Τελάλης (φέτος τον ρόλο αναλαμβάνει ο ηθοποιός Νικόλας Τσίχλας, απόφοιτος Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και με πολλές σημαντικές συμμετοχές σε θεατρικές παραστάσεις) με το τελάλισμά του θα σκορπίσει το χαρούμενο μήνυμα της έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2025.

Η παράδοση του Λαβάρου στο Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη θα γίνει στις 11πμ για πρώτη φορά από τα παιδιά. Το τέλος της εκδήλωσης θα σφραγιστεί με τους σοκολατορίχτες που θα δώσουν μια πρώτη γεύση του σοκολατοπόλεμου, του αναλλοίωτου στο πέρασμα του χρόνου εθίμου.

Το λάβαρο του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων (2 Μαρτίου) σηματοδοτώντας τη μεγάλη γιορτή της καρναβαλικής πρωτεύουσας.

«Ντόρος» το Σάββατο το πρωί

Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί η δράση «Ντόρος» που θα αναστατώσει το κέντρο της Πάτρας δίνοντας έντονο καρναβαλικό χρώμα. Στις 11πμ στον πεζόδρομο της Μαιζώνος μεταξύ Κολοκοτρώνη και Αγίου Νικολάου θα συγκεντρωθούν ομάδες καρναβαλιστών που θα ξεκινήσουν καρναβαλική πομπή στις 11.30πμ ακολουθώντας τη Μαιζώνος με κατάληξη την Πλατεία Γεωργίου Α΄ και κάνοντας τον απαραίτητο καρναβαλικό «ντόρο». Συμμετέχουν: η Δημοτική Μουσική, οι Σύλλογοι των ΑΜΕΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ, ΠΓΝΠ Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ), Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας – ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΑΣΜΑΝ και Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο “Η Μέριμνα” στελεχώνοντας τη «Λαβαροδρομία του Πατρινού Καρναβαλιού 2025», η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής, οι «Στρατηγοί του Πατρινού Καρναβαλιού», η Ελεύθερη Ορχήστρα, οι «ΣΦήγΚΕΣ» με τη συνεργασία του Μ.Α. School of Performing Arts, ο Μικρασιατικός και Πολιτιστικός Σύλλογος του Γηροκομιού, η Σχολή χορού “Ελευθερία Τσαφούλια”, μέλη του Δ.Σ της ΚΕΔΗΠ, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, της Κριτικής Επιτροπής, των ομάδων εργασίας του Πατρινού Καρναβαλιού, εργαζόμενοι και εθελοντές της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας και οι Σοκολατορίχτες. Στην σκηνή της Πλατείας Γεωργίου Α΄ όπου θα υπάρχει dj, μια πρόταση από τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας, η σχολή «Keep Dancing» της Μίνας Παναγιωτοπούλου θα παρουσιάσει ένα ευφάνταστο χορευτικό πρόγραμμα με έντονη διάδραση του κοινού. Στην πλατεία του Καρναβαλιού μας θα έχει τη δική της δράση η Σχολή χορού “Ελευθερία Τσαφούλια”.

Το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιανουαρίου πριν την τελετή έναρξης ο Σύλλογος Patra start’s crafting θα κάνει τη δική του δράση για το κοινό.

Συγκέντρωση πλατεία Γεωργίου Σάββατο 18/1 ώρα 18.00 στο κάτω μέρος -αριστερό παγκάκι… Όλοι οι καλλιτέχνες του συλλόγου θα φορούν ζωγραφισμένη μάσκα εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων ή οι πιο τολμηροί θα έχουν κάνει face painting!!! Τα ρούχα τους θα είναι ανάλογα με το έργο… Το διασκεδαστικό concept θα είναι διαδραστικό! Θα προσκαλούν τους περαστικούς να τους κάνουν επί τόπου face painting … και θα υπάρχουν 2 έτοιμα ζωγραφισμένα ταμπλό με θέμα “Φρίντα” για κορίτσια και “Νταλί” για αγόρια όπου θα τοποθετούν το πρόσωπο τους για φωτογραφία… έτσι θα γίνουν όλοι μια μεγάλη παρέα με την μαγεία της τέχνης!Σύνθημα: το τρίπτυχο Δημιουργικότητα -φαντασία -διασκέδαση!

Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2025

Η τελετή έναρξης που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιανουαρίου στις 21.00 στην Πλατεία Γεωργίου Α΄, αποτελεί την κορυφαία στιγμή του εορταστικού τριημέρου. Με μία διαφορετική πρόταση από ότι έχουμε δει μέχρι σήμερα, που συνδυάζει το τελετουργικό με το ψυχαγωγικό μέρος σε όλη τη διάρκεια του σόου, θα πραγματοποιηθεί φέτος.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα ζωντανό μουσικό πρόγραμμα από την μπάντα CUBANEROS που θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια διάρκειας περίπου μίας ώρας, ενώ παράλληλα θα εξελίσσεται και η τελετουργική «αφήγηση» με τους συμβολισμούς και τα μηνύματα του καρναβαλιού προς όλη την Ελλάδα.

Η καρναβαλική ενέργεια των πατρινών που απεικονίζεται στα τρία χρώματα του καρναβαλικού λαβάρου μεταφέρεται από το συγκεντρωμένο πλήθος της πλατείας, στον εκφραστή της τον αρλεκίνο. Μέσα από τον μαγικό και αέναο χορό σωμάτων και χρωμάτων ο αρλεκίνος μας ταξιδεύει σε τρεις κυρίαρχες στιγμές της καρναβαλικής ζωής της πόλης, δίνοντας κάθε φορά τη σκυτάλη στη μουσική και την εικόνα.

Η πρώτη εικόνα αφορά στη μάσκα, τη μεταμφίεση και τη μεταμόρφωση, η δεύτερη εικόνα μας μεταφέρει στις καρναβαλικές εκδηλώσεις και στην ενέργεια της παρέλασης κατά το μεγάλο ξεφάντωμα και η τρίτη εστιάζει στη δύναμη του σώματος, του χορού και του ρυθμού, ως απόλυτη έκφραση της καρναβαλικής ελευθερίας. Πριν το τρίτο μέρος, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με τη συνοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα θα κηρύξει την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 και θα δώσει το έναυσμα για τη μεγάλη κορύφωση της βραδιάς. Το παραδοσιακό έθιμο του σοκολατοπόλεμου θα έχει την καθιερωμένη παρουσία του με τις ρίψεις των σοκολατοριχτών να γλυκαίνουν τον κόσμο.

Με την πραγματική – αλλά και συμβολική – ενορχήστρωση του Διονύση Μπάστα, που υπογράφει την πρόταση και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Τελετής, η φετινή έναρξη έχει σχεδιαστεί από μία ομάδα δημιουργών της πόλης στον χώρο των θεαμάτων και των εκδηλώσεων, με τη πολύτιμή εμπειρία του καθένα στον τομέα του. Τα πρωτότυπα κείμενα του αρλεκίνου υπογράφει ο Τηλέμαχος Τσαρδάκας, τις χορογραφίες η Μαριμίλη Ασημακοπούλου, την ενδυματολογία-σκηνογραφία η Μαρία Βασιλάκη, ενώ συντονιστής εκδήλωσης και βοηθός σκηνοθέτη είναι η Μαρία Αλανιάδη. Τον αρλεκίνο ενσαρκώνει ο ηθοποιός-περφόρμερ Περικλής Σιούντας και το συγκρότημα CUBANEROS αποτελούν οι Anaisa Vega Castillo- Φωνή, Πάνος Παναγόπουλος – Πλήκτρα/Φωνητικά, Indhira Xiques Benavides – Κρουστά/Φωνητικά, Κωνσταντίνος Παναγόπουλος – Τύμπανα, Γεώργιος Πολίτης – Μπάσο, Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος- Τρομπόνι, Δημήτρης Αγαθός- Τρομπέτα, Yussef Beato Viton – Congas

Μία ώρα πριν την έναρξη της Τελετής, η πλατεία είναι θα είναι ήδη φωτισμένη και με χορευτική μουσική έτοιμη να υποδεχτεί τον κόσμο σε ένα pre event πάρτι, και αντίστοιχα μετά την κορύφωσή της βραδιάς το πάρτι θα συνεχιστεί με καρναβαλικούς ρυθμούς από dj sets που έχουν προταθεί από τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 2025

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Διονύσης Μπάστας

Αρλεκίνος: Περικλής Σιούντας (ηθοποιός, περφόρμερ)

Συγκρότημα: Cubaneros

Anaisa Vega Castillo- Φωνή

Πάνος Παναγόπουλος – Πλήκτρα/Φωνητικά

Indhira Xiques Benavides – Κρουστά/Φωνητικά

Κωνσταντίνος Παναγόπουλος – Τύμπανα

Γεώργιος Πολίτης – Μπάσο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος- Τρομπόνι

Δημήτρης Αγαθός- Τρομπέτα

Yussef Beato Viton – Congas

Video – Σκηνοθεσία: Διονύσης Μπάστας

Συντονισμός Εκδήλωσης – Β. Σκηνοθέτη: Μαρία Αλανιάδη

Συγγραφή Κείμενων Αρλεκίνου: Τηλέμαχος Τσαρδάκας

Χορογράφος: Μαριμίλλη Ασημακοπούλου

Ενδυματολόγος – Σκηνογράφος: Μαρία Βασιλάκη

Κατασκευή κοστουμιών: Νίκη Αντζουλάτου

Ηχοληψία: Διονύσης Μπάστας – Μίμης Αγγελοπουλος

Zωντανή μετάδοση: IONIAN TV

Εκτέλεση παραγωγής: Δίηχο

Συμμετέχουν εθελοντικά:

Χορευτικά: μαθητές της σχολής M.A. School of Performing Arts και αθλήτριες του συλλόγου Ολυμπιονίκη Πατρών (με προπονητές: Ματίνα Τσουκαλά και Βασίλη Κόλλια) υπό την καθοδήγηση της Μαριμίλλης Ασημακοπούλου

Κατασκευή μασκών: Παναγιώτης Πανταζόπουλος – Blocos

Μακιγιάζ τελετής & βίντεο 3: Βασιλική Ζορμπά Inglot Πάτρας

Φροντιστήριο: Νατάσα Ντότσικα

Φωτισμοί παραγωγής βίντεο: Γιάννης Αναστασόπουλος

Dj: Σύλλογος Δισκοθετών Πάτρας

Πομπές καρναβαλιστών: Ορέστης Λιακόπουλος & πλήρωμα 210, καρναβαλιστές και εθελοντές της ΚΕΔΗΠ

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους

Περικλή Παπανδρεόπουλο για τον εξοπλισμό στα γυρίσματα

Νίκο Στεφανόπουλο για τη βοήθεια στα γυρίσματα

Στέλιο Αποστολόπουλο για τη βοήθεια

Ανδρέα Σμυρίλιο και Ιωάννη & Κοψίνη για τη διάθεση αρχείου

Θέατρο Act για τη διάθεση του θεάτρου για τις πρόβες

Χαράλαμπο Κρητικό – Κινηματοθέατρο Πάνθεον για τη διάθεση του θεάτρου για τις ανάγκες γυρισμάτων

Βασίλη Ντούκα και Χαρά Πετράκη

Γιώργο Παναγιωτόπουλο για τα υφάσματα

Εθελοντές της καρναβαλικής ομάδας οργάνωσης μεγάλων εκδηλώσεων

Στο 1ο video συμμετείχαν εθελοντικά οι καρναβαλιστές: Άσπα Κουλουμπή, Δημήτρης Πολίτης, Αντώνης Χουμουρίτης, Θεοδόσης Δρακόπουλος, Μαρία Κυριακοπούλου, Νίκος Αναστασόπουλος, Έλενα Κατσίνα, Παναγιώτης Μπάστας, Κωνσταντίνα Μπάστα, Σπύρος Νικολακόπουλος, Χρύσα Γραικούση, Αλεξία Καμπούρη, Ντόλι Κουτρούμπα, Μιχάλης Μιχαλόπουλος, Γιώργος Λογαρας, Διονυσία Θεοδωροπούλου, Αρίστος Σταθόπουλος, Αντρέας Ασημακόπουλος, Γιώργος Ρόδης, Δημοσθένης Καραμπέτσος

Κυριακή με 1η Καρναβαλούπολη «Μαριονέτες εν δράσει» και έναρξη 60ού Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού

Οι δράσεις θα συνεχιστούν και την Κυριακή 19 Ιανουαρίου με έντονη την παρουσία του Καρναβαλιού των Μικρών και του 60ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού.

Η 1η Καρναβαλούπολη θα πραγματοποιηθεί στις 11πμ και έχει τίτλο «Μαριονέτες εν δράσει».

Συμμετέχουν: Ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών του χώρου ελεύθερης έκφρασης «ΟροΠαίδιο», Aristi Dolls (Αριστέα Μπελαβγένη) με εργαστήριο κατασκευής αρθρωτής φιγούρας για παιδιά, η ομάδα κουκλοθεάτρου Αντράλα με την παράσταση κουκλοθεάτρου με τίτλο «Λυκουργο-μπερδέματα», το κουκλοθέατρο «Χαρούπ» με την παράσταση «Το Ξύλινο Τσίρκο», η ομάδα κουκλοθέατρου «Πλαγγόνες» με την «Θέκλα», Κούκλα ανθρώπινου μεγέθους που την χειρίζονται δύο κουκλοπαίχτες και την παράσταση «Lοuis Armstrong» με Μαριονέτα-μουσικό δρόμου.

Βασικό κομμάτι ανήκει στην έκθεση Μαριονέτας που θα φιλοξενηθεί από την Κυριακή στην αίθουσα Κ4 των εκθέσεων του πολυχώρου και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της δουλειάς των εκπαιδευτικών προγραμμάτων-εργαστηρίων που άρχισαν στα Παλαιά Σφαγεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α΄θμιας Εκπαίδευσης τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται την περίοδο του Καρναβαλιού. Συμμετείχαν 17 σχολεία (δημοτικά, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί) με 48 εκπαιδευτικούς και σχεδόν 500 μαθητές/τριες. Στον χώρο της έκθεσης Μαριονέτας τη δική τους χαρακτηριστική παρουσία θα έχουν οι χειροποίητες ξύλινες μαριονέτες του Κώστα Σαλπιστή.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί το Καρναβαλικό Εργαστήριο Κατασκευής Μαριονέτας της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων από τις εργαζόμενες της Δομής Δώρα Δεδούση και Ελένη Τσιόγκα, με ανακυκλώσιμα υλικά, σε δύο 40λεπτα, με 20 παιδιά τη φορά.

Το ιστορικό Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού που φέτος φτάνει στην 60η του διοργάνωση θα έχει τη δική του Τελετή Έναρξης στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 7μμ. Μαζί η Παράδοση σακούλας στα πληρώματα και μια πρόγευση από τα πολλά και συναρπαστικά που θα ακολουθήσουν στην ιδιαίτερη και επετειακή αυτή χρονιά.

Έναρξη για το 14ο Παιχνίδι του Διαδικτυακού Κρυμμένου Θησαυρού

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 00.01 πμ αρχίζει το 14ο Παιχνίδι του Διαδικτυακού Κρυμμένου Θησαυρού που φέτος θα διεξαχθεί από την πλατφόρμα Game.carnivalpatras.gr και θα ολοκληρωθεί 25 Φεβρουαρίου 2025 με συγκεκριμένη ΝΕΑ θεματολογία και αναδίπλωση μικρών ιστοριών.

Τελάλης στους δρόμους από την Παρασκευή 17/1

Ο Τελάλης από την Παρασκευή 17/1 και με αρχή την παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο το πρωί και στη συνέχεια την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο πρωί με το Μουσικό Άρμα θα μεταφέρει στους δρόμους του κέντρου και των συνοικιών της Πάτρας το χαρούμενο μήνυμα του Πατρινού Καρναβαλιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.