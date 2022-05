Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival (ADAF) ενηλικιώνεται και επιστρέφει για τη 18η ετήσια διοργάνωσή του στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην πλατεία Κοτζιά, για μία πενθήμερη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 29 Μαΐου 2022, στο κτιριακό συγκρότημα πρώην notoshome. Η φετινή διοργάνωση εξερευνά τη θεματική «FutuRetro» και μας καλεί να δούμε το σήμερα μέσα από τα μάτια του παρελθόντος, και το παρελθόν μέσα από τα μάτια του μέλλοντος.

Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ αποτελείται από περισσότερα από 600 FutuRetro έργα που θα εμπίπτουν στις ήδη γνώριμες κατηγορίες του: video art, διαδραστικά και οπτικοακουστικά installation, live performance, animation, έργα εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας (VR/AR/XR), games, digital image, web art, δημιουργικά εργαστήρια, ομιλίες και το παιδικό πρόγραμμα ADAF KIDS, για το πάντα ανήσυχο παιδικό κοινό.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει μία από τις πιο αγαπημένες κατηγορίες του φεστιβάλ, το ADAF MUSIC, που φέτος θα επεκτείνεται και στον αστικό ιστό και συγκεκριμένα στο ADAF Stage, την σκηνή που θα στηθεί στην πλατεία Κοτζιά ειδικά για να φιλοξενήσει μοναδικές περφόρμανς, μουσικές και μη, σε συνδυασμό με Projection Mapping Show πάνω στο δημαρχιακό μέγαρο Αθηνών.

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, το ADAF καλλιεργεί γέφυρες επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών και έργων με άλλα φεστιβάλ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ερευνώντας και παρουσιάζοντας τις παγκόσμιες τάσεις στις ψηφιακές τέχνες.

Δείτε τα highlights της φετινής διοργάνωσης:

-Τα What's Up Music Doubles στο πλαίσιο του προγράμματος ADAF Music, οι καθημερινές μουσικές περφόρμανς στη σκηνή του ADAF στην πλατεία Κοτζιά (20.00 - 23.00). Συμμετέχουν οι: Λένα Πλάτωνος με τον Die Arkitekt, η Μαρίνα Σάττι με τον Jeph Vanger, η Καίτη Γαρμπή με τις Someone who isn't me, ο Νίκος Τουλιάτος με τον Στέλιο Γιαννουλάκη, η Κάτια Πάσχου με τον DJ Rico, η IOTA PHI με τη VASSIŁINA και πολλοί άλλοι μουσικοί. Το What's Up Music Doubles φέρνει στη σκηνή απροσδόκητες και μοναδικές συνεργασίες μεταξύ μουσικών από διαφορετικά μουσικά είδη και χρονικές περιόδους, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο κράμα των σύγχρονων μουσικών αναφορών της Ελλάδας.

-H συναυλία του good job nicky στο ADAF Stage. Ένα What's Up Music Doubles - Special Edition, όπου ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης θα πλαισιώσει την live εμφάνιση του με το εντυπωσιακό digital visual show του εικαστικού καλλιτέχνη Misogi (Παρασκευή 27/5, 23:00).

-Το Projection Mapping Show στο δημαρχείο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια των συναυλιών του ADAF Stage.

-To εντυπωσιακό outdoor installation Museum of the Moon, του Βρετανού καλλιτέχνη Luke Jerram. Το φεγγάρι προσγειώνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Με διάμετρο 7 μέτρα, το έργο απαρτίζεται από φωτογραφίες σε 120 dpi από την επιφάνεια της σελήνης όπως τις έβγαλε η NASA.

-Η εγκατάσταση Wave της ομάδας Squidsoup στην Πλατεία Κοτζιά, ένα πείραμα φωτός στη μορφή ενός δυναμικού γλυπτού κύματος.

-Το SUPERSELFIE, μια διαδραστική εγκατάσταση του Χιλιανού Felipe Prado στις βιτρίνες του notos στην Αιόλου, όπου θα δούμε πως δημιουργείται για ένα λεπτό «ένα κοινωνικό δίκτυο εκτός σύνδεσης».

- To Lumen II, των Πολωνών IP Group, μια απολαυστική εμβυθιστική εμπειρία στο υπόγειο του πρώην notoshome, που αψηφά την έννοια του χώρου και παίζει με τις ψευδαισθήσεις.

-Η ολοήμερη Cinemateque, όπου έργα video art και animation θα προβάλλονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο προβολών, με θεματικές συλλογές έργων, αφιερώματα και συνεργασίες.

-Τα ADAF εργαστήρια: Μάθετε τα πάντα για τα NFT έργα τέχνης από τους ειδικούς και πώς να φτιάξεις το δικό σου! Πάρε μέρος στο μουσικό Open Lab για τη σύντμηση της δραματουργίας με την τεχνολογία. Δες το εργαστήριο Classic (and) hip hop: element of an innovative creation με τεχνικές sampling από τον DJ Rico και την Κάτια Πάσχου.

- Οι εντυπωσιακές καινοτόμες και διαδραστικές εγκαταστάσεις της κεντρικής έκθεσης, ανάμεσα τους ξεχωρίζουν οι: «Distributive intelligence | A group mind», του Lukas Truninger, μια χορευτική πίστα για ρομπότ. Το «INTERPOLATE» της Αγγελίνας Παπαχατζάκη, ένα εντυπωσιακό wearable που αναπαράγει κιναισθητικά τις κινήσεις μιας χορεύτριας μέσω της τεχνολογίας pneumatics. Το «Do you Feel Connected?» μια μοναδική εγκατάσταση των infuture.institute εμπνευσμένη από την κουλτούρα του internet και το πώς τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν τη ζωή μας. Το «Orbis Tertius» είναι μια εγκατάσταση για την χαρτογράφηση του πλανήτη 'Αρη, και τα μεγάλα δεδομένα τα οποία ταξιδεύουν από την επιφάνειά του ως τον γεννητικό απεικονιστή που βρίσκεται στην έκθεση.

-Η απονομή των ΑDAF Awards την Κυριακή 29 Μαΐου στις 21:00.

Μπορείτε να κλείσετε το δωρεάν εισιτήριο σας και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του 18ου Athens Digital Arts Festival, «FutuRetro», στο 2022.adaf.gr.

Τοποθεσία κεντρικής έκθεσης: Κτιριακό συγκρότημα πρώην notoshome | Κρατίνου 3-5, πλατεία Κοτζιά. Είσοδος: Στρέιτ 1. Ώρες λειτουργίας εκθεσιακού χώρου: 11:00 - 22:30. Ώρες λειτουργίας ADAF Stage : 20:00 - 24:00.

Όλες οι εκδηλώσεις του 18ου Αthens Digital Art Festival πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό όλων των ηλικιών

Πηγή: skai.gr

