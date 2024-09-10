Συνελήφθη 22χρονος στο Καματερό με 10 κιλά ακατέργαστης κάνναβης στο αυτοκίνητο του

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/9) στην περιοχή του Καματερού, 22χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια περιπολίας αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καματερού έκριναν ύποπτο όχημα με οδηγό τον 22χρονο και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο εντός του οχήματος, επιμελώς κρυμμένη στον χώρο αποσκευών, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 10 κιλών και -10- γραμμ. καθώς και το χρηματικό ποσό των 850 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Καματερού, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

