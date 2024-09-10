Μακρή: Καλή σχολική χρονιά και… «τα κινητά στην τσάντα»

Με ευχές για μία «δημιουργική, ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη μαθησιακή διαδρομή», καλωσόρισε στα σχολεία μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζέττα Μακρή.

Στο μήνυμά της για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η κα. Μακρή διαβεβαίωσε ότι όλα είναι έτοιμα για «να υποδεχτούμε, μαζί, την πιο σημαντική ημέρα για τη σχολική κοινότητα, το πρώτο κουδούνι, που σε λίγο θα χτυπήσει».

Η υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δώδεκα αλλαγές που θα συναντήσουν μαθητές, εκπαιδευτικοί και θα διαπιστώσουν οι γονείς και κηδεμόνες «από την πρώτη επαφή με το σχολικό περιβάλλον».

«Οι διορισμοί 10.000 εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα για την ανακαίνιση των σχολικών υποδομών, το ψηφιακό σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο, οι διαδραστικοί πίνακες, το αναμορφωμένο περιεχόμενο του μαθήματος της πληροφορικής και το νέο πιστοποιητικό, η πλατφόρμα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, ο νέος κανονισμός λειτουργίας των σχολείων, η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με τη διδασκαλία ολόκληρων λογοτεχνικών βιβλίων και την ευχέρεια των πολλαπλών επιλογών, το πρόγραμμα για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό και οι δράσεις Ενεργού Πολίτη είναι τα ορόσημα της νέας σχολικής χρονιάς», ανέφερε.

«Καλή σχολική χρονιά και… "τα κινητά στην τσάντα"!», κατέληξε στο μήνυμα της η κα. Μακρή.

