Μήνυμα του Μητσοτάκη από το TikTok για τη νέα σχολική χρονιά: 10 αλλαγές που θα δεις στο σχολείο

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στις δέκα μεγάλες αλλαγές που προώθησε η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων.

Απευθυνόμενοςμ ειδικότερα στους μαθητές που θα πάνε στα σχολεία τους την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός τούς επισημαίνει ότι τις αλλαγές αυτές θα τις διαπιστώσουν πριν κυκλοφορήσει το δημοφιλές παιχνίδι GT6

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναλυτικά οι αλλαγές:

«Πρώτη αλλαγή είναι ότι φέτος η χρονιά ξεκινάει με 10.000 παραπάνω μόνιμο διδακτικό προσωπικό και 20.000 αναπληρωτές στην παράλληλη στήριξη. Δεύτερη αλλαγή είναι η δημιουργία των αυτόνομων τάξεων στις ακριτικές περιοχές. Πολύ μικρά νησιά αποκτούν σχολεία με φυσική παρουσία εκπαιδευτικών για τα βασικά μαθήματα. Τρίτη αλλαγή, το μάθημα θα γίνεται με τους 40.000 διαδραστικούς πίνακες που θα εγκατασταθούν ως το τέλος του 2024 σε όλες τις τάξεις από την Πέμπτη Δημοτικού έως την Τρίτη Λυκείου. Τέταρτη αλλαγή, οι γονείς μέσα από την εφαρμογή eparents θα μπορούν να παρακολουθούν βαθμούς και απουσίες. Πέμπτη, ο νέος κανονισμός λειτουργίας των σχολείων που υποχρεώνει τους γονείς να αποκαταστήσουν από την τσέπη τους τη ζημιά που θα προκαλέσει ο μαθητής. Έκτη, η εκκίνηση των δράσεων του ενεργού πολίτη για την ενδοσχολική βία και το περιβάλλον. Έβδομη, το ψηφιακό φροντιστήριο για 120,000 μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Όγδοη, η ατομική συμβουλευτική στους μαθητές της Α’ Λυκείου για τον επαγγελματικό προσανατολισμό Ένατη, η έμφαση στην πληροφορική και η επικαιροποίηση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων στο Γυμνάσιο. Δέκατη αλλαγή, είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε όλοι μαζί. Κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου το κινητό στην τσάντα.

Σε ό,τι αφορά στο GTA 6, τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκαν φήμες για καθυστέρηση κυκλοφορίας του, αλλά φαίνεται πως είναι παντελώς αβάσιμες».

