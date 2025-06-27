Τρεις επιπλέον συλλήψεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση των δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε πιάτσες οπαδών αλλά και εντός γηπέδου, στη διάρκεια ή στο περιθώριο ποδοσφαιρικών αγώνων.

Η εξάρθρωσή τους επιτεύχθηκε στις αρχές του προηγούμενου μήνα με τη σύλληψη 23 κατηγορούμενων, εννέα εκ των οποίων κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας και κατόπιν παραγγελίας της ανακρίτριας, πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα νέες έρευνες από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα σε έξι σπίτια.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., σε τρία από τα ερευνώμενα σπίτια βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που υπάγονται στους νόμους περί όπλων και φωτοβολίδων και γι' αυτό το λόγο συνελήφθησαν οι ένοικοί τους.

Πώς δρούσαν τα 2 κυκλώματα

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε για τη δράση των δύο παραπάνω κυκλωμάτων, τα μέλη του φαίνεται πως επικοινωνούσαν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένες λέξεις - αποκαλούσαν για παράδειγμα τα ναρκωτικά «μπλούζα», «πλαν», «έργο», «κλειδιά», «φούτερ», «παλαλό».

Διαφορετικός όμως ήταν ο τρόπος προμήθειας ναρκωτικών ουσιών.

- Η πρώτης οργάνωση - η δράση της οποίας τοποθετείται τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023 - προμηθεύονταν τα ναρκωτικά μέσω ταχυδρομικών δεμάτων από χώρες του εξωτερικού (ΗΠΑ, Καναδά, Ολλανδία), πραγματοποιώντας εξουσιοδοτήσεις στα μέλη της, προκειμένου να παραλάβουν τα δέματα.

Τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη της συγκεκριμένης οργάνωσης, παρουσίασαν αδικαιολόγητο πλουτισμό, με αγορές Ι.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και επιχειρηματικές κινήσεις, όπως ενοικίαση κυλικείου εντός του γηπέδου της ομάδας τους.

- Η δεύτερη οργάνωση, με δράση τουλάχιστον από τον περυσινό Οκτώβριο, φαίνεται πως προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από «τοπικούς» διακινητές και στη συνέχεια τα πωλούσαν, τόσο στη διάρκεια αθλητικών αγώνων στο γήπεδο, όσο και σε εκδρομές της ομάδας τους στο εξωτερικό, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης σε άτομα που γνώριζαν λόγω της οπαδικής τους δράσης.

Κατά τις έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψή τους είχαν κατασχεθεί ακατέργαστη κάνναβη άνω του 1,5 κιλού, ηλεκτρονικές ζυγαριές, μαχαίρια, σιδερογροθιές, κ.ά. όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 74.360 ευρώ. Επιπλέον, σε προγενέστερο χρόνο είχαν κατασχεθεί 3,3 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε δέματα προς παράδοση σε καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Συνολικά από τις έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 13,35 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας»,

- 9,17 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

- 7 (μεταλλικοί και πλαστικοί) τρίφτες κάνναβης, που περιείχαν υπολείμματα κάνναβης,

- 2 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης,

- 1 γραμμάριο ναρκωτικής ουσίας CHAGA,

- 0,5 γραμμάριο ναρκωτικής ουσίας DMT CHAGA,

- 4 χάπια ecstasy και -3- κάψουλες ναρκωτικής ουσίας MDMA ECSTASY,

- 2 παραισθησιογόνα μανιτάρια,

- πίπα με υπολείμματα κάνναβης,

- 31 χάπια,

- μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

- μη ενεργοποιημένος ναυτικός πυρσός,

- σουγιάς και σιδερογροθιά.

