Για τις σοβαρές καταστροφές που προκλήθηκαν στο σπίτι της στο Θυμάρι από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Παλαιά Φώκαια, μίλησε η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη, η οποία σχολίασε χαρακτηριστικά «ούτε στον εχθρό μου».

«Αφορά 40 χρόνια ζωής, μη σας πω και 50. Δεν πήγα χθες εγώ εκεί, πήγε ο ανιψιός μου, και καλύτερα που δεν πήγα, γιατί θα στενοχωριόμουν. Θα πάω όμως αύριο να δω τι γίνεται. Ουσιαστικά δεν έχει μείνει και τίποτα, γιατί εμείς εκεί είχαμε τα τροχόσπιτα μας. Είχαμε μια πρασινάδα κάτω, είχαμε φτιάξει φυτά γύρω-γύρω», προσέθεσε.

Αναφέρθηκε μάλιστα και στη «φωτογραφία της ζωής της», όπως τη χαρακτήρισε. «Δεν το είχαμε για να πηγαίνουμε να σκουπίζουμε. Το είχαμε για να μαζευόμαστε, για να παίζουμε, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για όλα. Αυτό δεν υπάρχει».

«Τα τροχόσπιτα έχουν λιώσει, δεν υπάρχουν στις φωτογραφίες που μου έστειλε ο ανιψιός μου. Το ένα είναι καμένο. Θα πηγαίναμε τώρα το Σαββατοκύριακο. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει. Δεν λες που δεν ήταν εκεί οι εγγονές; Την περασμένη εβδομάδα είχε πάει η μια με τους φίλους της, αύριο ήθελε να πάει η άλλη η μικρή να μείνει και να πηγαίνουμε να της μαγειρεύουμε. όλοι μας εκεί γύρω είχαμε πολύ καλές σχέσεις και τα είχαμε φτιάξει έτσι που να είναι όλα όμορφα. Όλα έχουν καεί».

Τέλος, μιλώντας για τα ρέματα, είπε ότι το διπλανό ρέμα από το σπίτι της είχε να καθαριστεί τρία χρόνια. «Δεν είχε πολύ δυνατό άνεμο χθες, να τα λέμε κι αυτά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.