Λάρισα: Στη ΜΕΘ 18χρονη που κατέρρευσε σε γυμναστήριο - Υπέστη δύο ανακοπές

Η κοπέλα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 

Σε κρίσιμη κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, νοσηλεύεται μία 18χρονη κοπέλα η οποία κατέρρευσε αργά χθες το απόγευμα μέσα σε γυμναστήριο, κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Η κοπέλα έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις τις και κατά πληροφορίες του οnlarissa.gr υπέστη δύο ανακοπές καρδιάς.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο της έκαναν ΚΑΡΠΑ και μεταφέρθηκε άμεσα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Από το ΓΝΛ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου η 18χρονη, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. 

