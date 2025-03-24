Αχαΐα: Έκλεψαν ΑΤΜ, το φόρτωσαν σε καρότσα αλλά τους έπεσε στο δρόμο

Μια πρωτοφανής απόπειρα κλοπής ΑΤΜ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Λάππα Αχαΐας, όταν τουλάχιστον τέσσερις δράστες κατάφεραν να αποκολλήσουν και να αρπάξουν ολόκληρο το μηχάνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κακοποιοί έφτασαν στο κέντρο του χωριού με δύο κλεμμένα αυτοκίνητα, εκ των οποίων το ένα ήταν αγροτικό. Με αυτό, έπεσαν επανειλημμένα πάνω στο ΑΤΜ, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της σύγκρουσης για να το ξεκολλήσουν. Παρά τις δυσκολίες, κατάφεραν τελικά να το φορτώσουν στην καρότσα και να τραπούν σε φυγή, περιγράφει το patrisnews.com.

Ωστόσο, η τύχη δεν ήταν με το μέρος τους. Καθώς κατευθύνονταν προς την Ηλεία και έχοντας αναπτύξει ταχύτητα, το ΑΤΜ έπεσε από το όχημα σε μια απότομη στροφή. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι που είχαν ακούσει τον θόρυβο και είχαν ειδοποιήσει την Αστυνομία, φώναζαν από τα σπίτια τους, κάτι που φαίνεται να τους πανικόβαλε.

Μη μπορώντας να κάνουν αλλιώς και με τις αστυνομικές δυνάμεις να πλησιάζουν, οι δράστες εγκατέλειψαν το ΑΤΜ στον δρόμο και διέφυγαν. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το κλεμμένο αγροτικό κοντά στο Βουπράσιο και το καταδίωξαν. Στη διάρκεια της καταδίωξης, σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ του οχήματος των δραστών και ενός περιπολικού, το οποίο εξετράπη της πορείας του, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το ΑΤΜ βρέθηκε ανέπαφο.

Πηγή: skai.gr

