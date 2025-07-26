Μάχη με τα πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα, ενώ έχουν σταματήσει πλέον να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάνης, οι σημαντικότερες από αυτές που είναι σε εξέλιξη εκδηλώθηκαν στους Πιτσινάδες Κυθήρων, στην Πολυθέα Μεσσηνίας, στην Τριάδα Ευβοίας, στα Τεμένια Χανίων και στη Δροσοπηγή Αττικής.

Σηυμειώνεται ότι έχουν σταλεί αρκετά μηνύματα 112 για εκκενώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ως προς τις δυνάμεις τις Πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν, σημειώνεται ότι:

- Στα Κύθηρα επιχειρούν 67 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος, 22 οχήματα και Εθελοντές.

- Στην Πολυθέα Μεσσηνίας, επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 5 ομάδες δασοκομάντος, 30 οχήματα και Εθελοντές με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε ένας ηλικιωμένος με κινητικά και αναπνευστικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

- Στην περιοχή Τριάδα του δήμου Μεσσαπίων Ευβοίας, επιχειρούν 135 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, 38 οχήματα και Εθελοντές με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας συνολικά 6 πυροσβέστες εκ των οποίων δύο με εγκαύματα και τέσσερις με παθολογικά προβλήματα.

- Στην περιοχή Τεμένια Χανίων, επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες δασοκομάντος και 32 οχήματα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, αφού ενημέρωσε για τις δυνάμεις που επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών, σημείωσε ότι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και επιχειρούν αδιαλείπτως σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. Απευθύνουμε έκκληση για την αποφυγή θερμών εργασιών αλλά και οποιονδήποτε άλλων ενεργειών θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Το ίδιο δύσκολη αναμένεται και η αυριανή ημέρα.». O κ. Βαθρακογιάννης ενημέρωσε πως την Κυριακή η Ιταλία στέλνει στη χώρα μας δύο αεροσκάφη, μετά και το ελληνικό αίτημα ευρωπαϊκής συνδρομής για τις μεγάλες πυρκαγιές.

Μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες στην Εύβοια - Ανυπολόγιστες καταστροφές

Μια πρώτη, πολύτιμη ανάσα παίρνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες στην Κεντρική Εύβοια, καθώς η μείωση της έντασης των ανέμων τους επιτρέπει να επιχειρήσουν πιο δυναμικά σε κρίσιμα σημεία του μετώπου, με στόχο τον περιορισμό της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Δημήτρη Βουρδάνο, «η μάχη συνεχίζεται σε όλα τα κύρια μέτωπα και προσπαθούμε με κάθε μέσο να περιορίσουμε την καταστροφική πορεία της φωτιάς». Όπως σημειώνει, στην περιοχή του Αφρατίου, πυροσβεστικές δυνάμεις και μηχανήματα έργου προσπαθούν να δημιουργήσουν ζώνες προστασίας, ώστε η φωτιά να μην προχωρήσει προς κατοικημένες και παραγωγικές περιοχές. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι άνεμοι αρχίζουν να αλλάζουν κατεύθυνση, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο το δυτικό μέτωπο, δηλαδή το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Στην ίδια περιοχή, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά, υπάρχουν διάσπαρτες χοιροτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Οι πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά, λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία τους, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας έχουν διατεθεί για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών γύρω από τις εγκαταστάσεις. Οι δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς στην περιοχή, καθώς στόχος είναι να αναχαιτιστεί η φωτιά προτού φτάσει σε νέες ευαίσθητες υποδομές.

Παρά τα μικρά σημάδια ανάσχεσης, η εικόνα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και όπως υπογραμμίζει ο κ. Βουρδάνος, «η κατάσταση είναι κρίσιμη. Οι εξαντλημένες και διασκορπισμένες πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανασυνταχθούν για να περιορίσουν την καταστροφή, καθώς οι άνεμοι παραμένουν ακόμη επικίνδυνοι και η νύχτα που μόλις ξεκίνησε προβλέπεται πολύ δύσκολη και μεγάλη».

Σχετικά με την φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Τριάδα του δήμου Μεσσαπίων Ευβοίας όπως ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ εξελίσσεται σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, όπως είπε, προκλήθηκαν ζημιές σε δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ πέντε πυροσβέστες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Αυτή την ώρα, το πύρινο μέτωπο που κινείται προς το Αφράτι παρουσιάζει μεγάλη ένταση και ταχύτητα εξάπλωσης, ενώ πρόκειται για μια τεράστια εστία που έχει καλύψει την περιοχή από την Αρτάκη μέχρι και τα Πέι και τον Δοκό.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι στις περιοχές Πέι και Δοκός έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα και να κινηθούν προς Χαλκίδα. Λίγο αργότερα, νέο μήνυμα εστάλη σε κατοίκους του Πισσώνα, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς τους Καθενούς, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης.

Είναι ενδεικτικό της σφοδρότητας της πυρκαγιάς ότι τεράστιες φλόγες ξεπέρασαν ακόμα και αντιπυρικές ζώνες πλάτους 15 μέτρων σε παραποτάμιες περιοχές, μη αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στις επίγειες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι φλόγες κατευθύνονταν προς την περιοχή του ΧΥΤΑ, με τους πυροσβέστες να δίνουν μεγάλη μάχη αυτή την ώρα για να αποτρέψουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο ενδεχόμενο.

Ο Δήμος Χαλκιδέων, με επίσημη ανακοίνωσή του, έκανε γνωστό ότι δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης των περιοχών Πέι και Δοκός, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της φωτιάς με τη συνδρομή ισχυρών ανέμων.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι όλα τα ζώα του Δημοτικού Καταφυγίου έχουν ήδη μεταφερθεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου "Τσαλίκη-Παπίλα", με τη βοήθεια εθελοντών. Ο Δήμος καλεί όσους εθελοντές φιλοξενούν ζώα από το καταφύγιο, να τα μεταφέρουν επίσης στο ίδιο σημείο, για λόγους ασφάλειας και οργάνωσης.

Τέλος λόγω της φωτιάς, χωρίς ρεύμα έχουν μείνει μέχρι στιγμής τα χωριά Πούρνος, Μίστρος, Βατώντας και Θεολόγος, καθώς πυλώνες και κολώνες της ΔΕΗ έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Οι ζημιές στο δίκτυο είναι εκτεταμένες και αναμένεται να χρειαστεί χρόνος για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Τσεχία, με τον εξοπλισμό τους, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνδρομής.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων, κ. Γιώργος Ψαθάς, δήλωσε νωρίτερα πως «η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες, καθώς αρκετές χοιροτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες».

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως το Κέντρο Υγείας Ψαχνών έχει τεθεί σε επιφυλακή, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί σε τυχόν νέες ανάγκες που προκύψουν από το πύρινο μέτωπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το ertnews.gr, έχουν καεί χιλιάδες ζώα σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Μαίνεται η πυρκαγιά στα Κύθηρα – «Έχουμε πάθει βιβλική καταστροφή»

Έχει «ξεφύγει» η πυρκαγιά που καίει από νωρίς σήμερα το πρωί στα Κύθηρα, με το μέτωπό της να έχει καλύψει ένα μεγάλο μέρος του νησιού και τους κατοίκους να κάνουν λόγο για βιβλική καταστροφή. «Είναι όλο και χειρότερη η κατάσταση» περιγράφει η απεσταλμένη του ΕΡΤΝews, που όπως λέει οι κάτοικοι είναι σε ετοιμότητα να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους εάν απαιτηθεί. Οι πύρινες φλόγες αργά το απόγευμα πλησίασαν το χωριό Δρυμώνας, ενώ προληπτικά έχουν εκκενωθεί ορισμένοι οικισμοί. Ήταν τέτοια η ένταση της φωτιάς που χρειάστηκε να γίνει επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία Λημνιώνας Κυθήρων προς το λιμάνι του Καψαλίου, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος (ΚΕΠΙΧ), με σκάφη του λιμενικού και ιδιώτες. Ο κόσμος έχει μετακινηθεί για ασφάλεια προς το Λιβάδι και τον Ποταμό την ώρα που το θερμικό φορτίο είναι μεγάλο, γεγονός που δυσχαιρένει τις προσπάθειες των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, έχουν συνολικά απεγκλωβιστεί 139 άτομα, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό υπήρχε και ένα βρέφος, από 1 πλοίο λιμενικού σκάφους και 3 ιδιωτικά σκάφη τα οποία μεταφέρθηκαν στον λιμένα Καψαλίου, ενώ σε ετοιμότητα παραμένουν 2 πλοία του λιμενικού και 2 ιδιωτικά στον Λιμνιώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, στην παραλία εχουν παραμείνει 11 άτομα (9 ενήλικες και 2 παιδιά), μόνιμοι κάτοικοι Λιμνιώνα, που δεν επιθυμούν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Το διευρυμένο μέτωπο της φωτιά δείχνει να κατευθύνεται προς τη Μονή Μυρτιδιώτισσα, με τους ανέμους φτάνουν τα έξι μποφόρ. Λόγω της αλλαγής της κατεύθυνσης των ανέμων, συχνά οι πύρινες φλόγες αλλάζουν κατεύθυνση ενώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για εκρήξεις που ακούγονται από απόσταση.

Όπως είπε νωρίτερα ο κ. Βαθρακογιάννης χρειάστηκε να εκδοθούν 7 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς προς ασφαλείς περιοχές και προσέθεσε ότι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος κινητοποιήθηκαν προκειμένου να απομακρύνουν λουόμενους από τις παραλίες πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς.

Συνεχή είναι τα μηνύματα από το 112 προς κατοίκους οικισμών στα Κύθηρα λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Πιτσινάδες. Λίγο πριν τις 16:30 στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των οικισμών Πιτσινιάνικα και Καλοκαιρινές να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές και να κατευθυνθούν προς Λειβάδι. Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενα μηνύματα του 112 ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων από τους οικισμούς Αρωνιάδικα, Πιτσινάδες, Μυλοπόταμος, Αραιοί, Πίσω Πηγάδι, Κάτω Χώρα, Δουργιάνικα, Περλεγιάνικα, Λιανιάνικα και Κομηνιάνικα.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Κυθήρων, Γιώργο Κομνηνό η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο γι’ αυτό και έκανε έκκληση νωρίτερα για αεροπλάνα και ελικόπτερα. «Αν δεν έρθουν εδώ εναέρια μέσα, θα καούμε», δήλωσε νωρίτερα στο ΕΡΤΝews με αγωνία ο αντιδήμαρχος κ. Κομνηνός, απευθύνοντας δραματική έκκληση για άμεση ενίσχυση από αέρος.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9:30 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πιτσινάδες στα Κύθηρα. Οι ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ, που πνέουν στην περιοχή, ενισχύουν τις φλόγες με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να έχει επεκταθεί και να εκκενώνονται πολλοί οικισμοί.

«Καήκανε τα πάντα γύρω γύρω, πέσανε όλες οι κολόνες», δήλωσε στο ΕΡΤΝews ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος αναφέρθηκε στις τεράστιες καταστροφές που έχουν μέχρι στιγμής σημειωθεί. «Η φωτιά έχει κάψει το 1/5 του νησιού. Ξεκίνησε από το βόρειο τμήμα, κοντά στο νοσοκομείο, και έφτασε μέχρι το νοτιοδυτικό» είπε ενώ έκανε ειδική μνεία και στις ζημιές που έχουν σημειωθεί στις καλλιέργειες. «Ξανά καήκαν οι ελιές τώρα, όπως και το 2007», επισήμανε ο κ. Πρωτοψάλτης, επιχειρηματίας και ελαιοπαραγωγός της περιοχής.

Πώς φαίνεται από πλοίο η φωτιά στα Κύθηρα

Μαίνεται η φωτιά στη Μεσσηνία – Πλησιάζει το χωριό Αητός

Εκτός ελέγχου εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί στην περιοχή Πολυθέα του Δήμου Τριφυλίας, στην ευρύτερη περιοχή του Αετού. Το απόγευμα σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση στην περιοχή της Πολυθέας από όπου ξεκίνησε η φωτιά κάνοντας την κατάσταση ακόμη δυσκολότερη. Η φωτιά πλησιάζει απειλητικά τον οικισμό Αετός. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μικρή απόσταση από τον οικισμό, γεγονός που προκάλεσε άμεση και ισχυρή κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Στην μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Εξαιτίας της φωτιάς που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, έχουν ήδη σταλεί δυο μηνύματα από το 112 που καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν προς την Κυπαρισσία. Έχουν εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας οι οικισμοί Κρυονερίου και Σελλά.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έχουν καεί άγνωστος μέχρι στιγμής αριθμός σπιτιών στις παρυφές της περιοχής Κρυονερίου, όπου η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό, ενώ καίγονται αγροτοδασικές εκτάσεις και ελιές.

Γύρω στη μια το μεσημέρι ήχησε για πρώτη φορά το 112 που ζητούσε απο τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κρυονερίου να απομακρυνθούν προς Σέλλας. Στις 14.02 το μεσημέρι εστάλη και δεύτερο 112 για όσους βρίσκονται στο Σέλλας να απομακρυνθούν προς Κυπαρισσία.

Σχετικά με την Πολυθέα Μεσσηνίας ο κ. Βαθρακογιάννης ανέφερε ότι επιχειρούν 84 πυροσβέστες με δύο ομάδες δασοκομάντος, 30 οχήματα και εθελοντές με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 7 αεροσκάφη. Επιπλέον σημείωσε ότι χρειάστηκε να εκδοθούν 5 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς προς ασφαλείς περιοχές.

Την απομάκρυνση των κατοίκων από τον Αετό Μεσσηνίας ζήτησε με μήνυμα του 112 η Πολιτική Προστασία λόγω της δασικής πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει από τις 12 το μεσημέρι στην Πολυθέα Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αετός Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς Κοπανάκι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στον Δήμο Καντάνου και Σελίνου στα Χανιά - 4 κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές

Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στον Δήμο Καντάνου και Σελίνου στα Χανιά με το πύρινο μέτωπο να έχει κατεύθυνση προς την Παλαιόχωρα από την πλευρά της βουνοκορφής.

Τα μηνύματα από το 112 οδήγησαν στην εκκένωση περισσότερων σπιτιών σε πέντε οικισμούς, με τέσσερις κατοικίες να έχουν, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, υποστεί σοβαρές ζημιές από τις φλόγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναπτύσσονται μεταξύ άλλων σημείων και στο επαρχιακό του Δήμου οδικό δίκτυο σε μία προσπάθεια να μην περνάει η φωτιά το δρόμο.

Οι δυνάμεις συνεχίζουν να ενισχύονται, και αυτή την ώρα πυροσβέστες προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, κυρίως να μην βρεθεί ευρύτερα στις πλαγιές προς Παλαιόχωρα. Μηχανήματα έργου και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης συμμετέχουν στο έργο πυρόσβεσης και ανακοπής της πορείας προς κατοικίες. Ο αέρας δεν έχει μειωθεί και όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσαπάκος, αυτή η συνθήκη επιβαρύνει το έργο των πυροσβεστών.

Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική βρίσκονται σε συνεργασία για τις εκκενώσεις κατοικιών που αποφασιστούν, ενώ πριν λίγη ώρα, απομάκρυναν κατοίκους από τον οικισμό 'Ανυδροι πάνω από την Παλαιόχωρα.

Η φωτιά στο πέρασμα της έκαψε ελαιώνες, μελίσσια και αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Από την Πυροσβεστική η κατάσταση χαρακτηρίζεται δύσκολη, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 12 μποφόρ. Στις 9 το βράδυ η φωτιά βρίσκεται μέσα στον οικισμό των Ανύδρων, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στον Αζωγυρέ.

Στο Κέντρο Υγείας Κατάνου, έχουν μεταφερθεί δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Έχει γίνει προειδοποίηση για εκκένωση οικισμών, με τις φλόγες να κατευθύνονται απειλιτικά προς τα χωριά. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από εμπρησμό, καθώς στο σημείο που ξέσπασε, εθεάθη ένα μηχανάκι, ενώ ακούστηκαν και δύο εκρήξεις.

Συνολικά έχουν φτάσει 4 προειδοποιητικά μηνύματα του 112 στους κατοίκους για εκκένωση περιοχών. Οι κάτοικοι από τα Τεμένια καλούνται να απομακρυνθούν προς Κάντανο, ενώ οι κάτοικοι των χωριών, Στράτοι, Ασφενδιλές Πλατανές και Αζογυρές καλούνται να απομακρυνθούν προς Παλαιοχώρα. Λίγο αργότερα ήρθε νέο μήνυμα που προειδοποιεί όσους βρίσκονται στις Αχλαδιάκες και τους Ανύδρους να μετακινηθούν προς Παλαιόχωρα. Νέο μήνυμα, το 4ο συνολικά έφτασε λίγο μετά τις 7 και μισή στα κινητά των κατοίκων του χωριού Ανύδροι για απομάκρυνση προς Παλαιόχωρα

Ηράκλειο: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς στα Αστερούσια Όρη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου 26-7-2025 επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς στη θέση Αγία Φωτιά στα Αστερούσια Όρη. Στην επιχείρηση συμμετέχει μεγάλη δύναμη πυροσβεστών που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή , ενώ έγιναν και ρίψεις νερού με εναέριο μέσο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά φαίνεται να βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο το έργο της κατάσβεσης εξακολουθεί να είναι δύσκολο, κυρίως λόγω του δύσβατου της περιοχής , αλλά και του κινδύνου επέκτασής της.

Στoν οικισμό Ασφενδιλέ έχουν καεί τουλάχιστον δύο σπίτια ενώ έχει καεί ολοσχερώς και ένα αυτοκίνητο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Κοζάνη: Μήνυμα 112 για ετοιμότητα των κατοίκων κοντά στη Μανδριά Μαυροπηγής – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Μήνυμα του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη στις 16:45 προς τους κατοίκους που βρίσκονται πλησίον της Μανδριάς Μαυροπηγής στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στις 13:35 σε χορτολιβαδική έκταση μεταξύ Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς η φωτιά κινήθηκε σε δασική έκταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης. «Η φωτιά κινήθηκε προς τη δασική έκταση της Μανδριάς, η Περιφέρεια , συνδράμει με 10 μηχανήματα έργου – σκαπτικά, γκρέιντερ ερπυστριοφόρα και 4 υδροφόρες» όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Νικόλαος Συλλίρης.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, λίγα λεπτά πριν από τις 6 δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα της Νέας Εθνικής οδού Κοζάνης- Πτολεμαΐδας που είχε κλείσει από το μεσημέρι.

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στους Μολάους Λακωνίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Μεταμόρφωση στους Μολάους Λακωνίας.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Νωρίτερα, επιχείρησαν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αρεθούσα του δήμου Βόλβης

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή της Αρεθούσας του δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το γραφείο επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στις 13:34 μετά το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Νωρίτερα επιχείρησαν έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην περιοχή παραμένουν και συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης όλες οι επίγειες δυνάμεις.

Χαλκιδική: Υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή της Ορμύλιας

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τις 20:00, η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα (19:35) στην περιοχή της Ορμύλιας στη Χαλκιδική, σύμφωνα με το Γραφείο επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Λάρισα: Δύο πυρκαγιές σε Αετόλοφο Αγιάς και Καλοχώρι - Τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο

Σε επιφυλακή τέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, εξαιτίας της ταυτόχρονης εκδήλωσης δύο πυρκαγιών σε αγροτικές περιοχές του νομού. Η πρώτη φωτιά ξέσπασε στον Αετόλοφο Αγιάς, ενώ λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε δεύτερη εστία στο Καλοχώρι Λάρισας.

Η άμεση αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς απέτρεψε την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Στον Αετόλοφο επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πλήρωμα, ενώ στο Καλοχώρι κινητοποιήθηκαν τέσσερα οχήματα που έφτασαν άμεσα στο σημείο, συμβάλλοντας στην ταχεία κατάσβεση της φωτιάς.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο χωρίς να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καύση περιορίστηκε σε υπολείμματα καλλιεργειών, χωρίς να επεκταθεί σε καλλιεργούμενες εκτάσεις ή υποδομές.

Για τα ακριβή αίτια των πυρκαγιών βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στην Αμφιλοχία

Φωτιά σε δύσβατη περιοχή μεταξύ των περιοχών Στάνου και Κατούνας στην Αμφιλοχία, έχει ξεσπάσει από το απόγευμα. Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 80 πυροσβέστες με 30 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Η περιοχή στην οποία καίει η πυρκαγιά είναι δύσβατη και μακριά από οικισμούς.

