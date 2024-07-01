Χασισοφυτεία περίπου 2000 δέντρων, εντοπίστηκε ύστερα από τεράστια επιχείρηση, με τη συμμετοχή περίπου 150 αστυνομικών από 3 νομούς της Κρήτης (Ηράκλειο - Ρέθυμνο και Χανιά).

Παράλληλα, επιχειρήσεις έγιναν σε περιοχές του Μυλοποτάμου κυρίως σε Λιβάδια και Πέραμα, όπου βρέθηκαν επίσης μικρότερες διάσπαρτες χασισοφυτείες κι έγιναν συλλήψεις. Να σημειωθεί ότι όλες οι υποθέσεις συνδέονται με την κύρια φυτεία στον Κουρνά.

Οι πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι στα Λιβάδια πετούσαν... γλάστρες από τα μπαλκόνια, στη θέα των αστυνομικών δυνάμεων!

Ήδη, έχουν γίνει τουλάχιστον τέσσερις συλλήψεις και συγκεκριμένα ενός άνδρα αλβανικής υπηκοότητας που πιάστηκε μέσα στη φυτεία του Κουρνά και τριών Κρητικών, από τα Λιβάδια και το Πέραμα Μυλοπόταμου, ενώ αναζητούνται κι άλλα άτομα ως εμπλεκόμενα.





Πηγή: skai.gr

