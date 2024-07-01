Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που drone του Δήμου Διονύσου εντοπίζει το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στη Σταμάτα, στην οδό Ρόδων, είδε τη Δευτέρα το φως της δημοσιότητας.



Η πυρκαγιά, που επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων, πυροδότησε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις οικισμών και προστασία από τους καπνούς στην περιοχή του Διονύσου

Η πυροσβεστική έσπευσε έγκαιρα στη φωτιά, καθώς εντοπίστηκε άμεσα από το drone. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες και τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

