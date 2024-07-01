Πέθανε ο Σταύρος Δέμος, ιδρυτής και πρόεδρος της DEMO

Η φαρμακοβιομηχανία DEMO ανακοίνωσε τη Δευτέρα την απώλεια του Ιδρυτή και Προέδρου της, Σταύρου Δέμου.

Οραματιστής και αεικίνητος, ο Σταύρος Δέμος ήταν ένας από τους Πρωτεργάτες της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας. Ωστόσο, το αληθινό του κληροδότημα, ήταν η αγάπη και ο σεβασμός που ενέπνεε στον περίγυρό του τονίζει σε ανακοίνωσή της η DEMO. Επιδίωκε την προσωπική σχέση και είχε τον ρόλο μέντορα για πολλούς νέους ανθρώπους, τους οποίους συμβούλευε να έχουν θετική σκέψη, να βάζουν στόχους και να εργάζονται για τα όνειρά τους.



Με πλούσια συνδικαλιστική και φιλανθρωπική δράση, βραβευμένος πολλάκις για το κοινωνικό του έργο, ο Σταύρος Δέμος χαρακτηριζόταν από το αίσθημα δικαίου και την άσβεστη σπιρτάδα στα μάτια του.



"Το όραμά του, για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, θα αποτελεί πάντα τον οδηγό μας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 4 Ιουλίου, στις 11.00 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Κεφαλάρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο" καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

