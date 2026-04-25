Στην κλοπή επτά χοίρων από αγροτική ιδιοκτησία σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στην Κρήτη προχώρησε ένας 18χρονος νεαρός, σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε στις αρχές ο ιδιοκτήτης.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην Αστυνομία από έναν 63χρονο, ο οποίος διαπίστωσε την απώλεια των ζώων και προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας.

Ακολούθησε κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε έρευνες και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον 18χρονο δράστη.

Ο νεαρός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας.

Από την ΕΛΑΣ εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση, η οποία αναφέρει ότι «συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου 18χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ζωοκλοπής.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ο 18χρονος την 22.04.2026 αφαίρεσε από αγρόκτημα ιδιοκτησίας 63χρονου ημεδαπού επτά (7) χοίρους.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθη ο 18χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ζωοκλοπής.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος».

Πηγή: skai.gr

