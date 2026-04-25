Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη, χθες Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026, στην Αθήνα, 19χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα το οποίο περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, για το οποίο, μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα, υλοποιήθηκε διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και συνελήφθη όταν παρέλαβε το δέμα από θυρίδα εταιρείας μεταφορών, ενώ εντοπίστηκε ακόμη ένα δέμα του οποίου την αποστολή είχε οργανώσει ο ίδιος και ομοίως περιείχε συσκευασίες με κάνναβη.

Συνολικά, κατά την έρευνα, από την κατοχή του κατηγορούμενου και από την οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -89,3- γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη, βάρους -9,9- γραμμαρίων,

-2- μαχαίρια, τύπου πεταλούδα και karambit,

-2- σιδερογροθιές,

500 ευρώ,

ζυγαριά ακριβείας και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.