Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν ένας άνδρας με ψυχολογικά προβλήματα προκάλεσε πανικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews, λίγο πριν τις 12:00, οι αρχές τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από κλήση στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, που ανέφερε ένοπλο άτομο να απειλεί παρευρισκόμενους. Ο άνδρας διατηρούσε το χέρι του μέσα στην τσέπη, ισχυριζόμενος ότι κρατά όπλο.

Όταν οι αστυνομικοί του ζήτησαν να παραδοθεί, εκείνος έβγαλε από την τσέπη ένα πιστόλι και άρχισε να το επιδεικνύει με απειλητικό τρόπο.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο άνδρας, που βρισκόταν σε κατάσταση έντονης σύγχυσης, ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί τον αφόπλισαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν ένα αεροβόλο όπλο και μεταλλικά σφαιρίδια.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το όπλο δεν ήταν πραγματικό, αλλά απομίμηση (ρέπλικα).

Ο δράστης οδηγήθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζει ζητήματα ψυχικής υγείας.

Πηγή: skai.gr

