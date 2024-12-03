Λογαριασμός
Στο νοσοκομείο Ηρακλείου 13χρονη λόγω μέθης - Συνελήφθη ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ

Η ανήλικη μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και έπειτα διακομίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο 

μεθυσμένη 13χρονη

Ένα 13χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ηράκλειου εσπευσμένα μετά από υπερβολική κατανάλωση από αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το flashnews.gr, η ανήλικη πήγε με την παρέα της, άλλα δύο ανήλικα κορίτσια, σε σούπερ μάρκετ σε περιοχή των Μοιρών στο Ηράκλειο και αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα το οποίο στη συνέχεια κατανάλωσαν

Από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η 13χρονη λιποθύμησε και χρειάστηκε να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και εν συνεχεία μαζί με γονέα της στο Βενιζέλειο νοσοκομείο

Επακόλουθα, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ για την πώληση του αλκοολούχου προϊόντος σε ανήλικους.

