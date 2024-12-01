Θα το σκεφτούν… καλύτερα την επόμενη φορά, δύο ανήλικες στο Αγρίνιο, οι οποίες και το περασμένο βράδυ κατανάλωσαν αλκοόλ σε πυλωτή πολυκατοικίας.

Τα δύο 15χρονα κορίτσια, σύμφωνα με το agriniopress.gr όχι απλώς κατανάλωσαν αλκοόλ αλλά… ξεπέρασαν και τα όρια και διακομίσθηκαν με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο του Αγρινίου. Προληπτικά μεν, η ιστορία είχε και συνέχεια δε.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Πηγή: skai.gr

