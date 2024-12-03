Δήμος Ρόδου για τη στήριξη πλημμυροπαθών: Διάθεση δωματίων και ειδών πρώτης ανάγκης

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ρόδου ενημερώνει τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες ότι, σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, θα συνεχιστεί η διάθεση δωματίων σε όσους χρειάζονται προσωρινή φιλοξενία.

Επιπλέον, για πολίτες και φορείς που επιθυμούν να συνεισφέρουν με είδη πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς, μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, στην οδό Καποδιστρίου 3-5, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:00 όπου γίνεται η συγκέντρωση.

Υπάρχει ανάγκη για:

Κλινοσκεπάσματα

Πετσέτες

Είδη ρουχισμού

Είδη καθαριότητας

Είδη προσωπικής υγιεινής

Ξηρά τροφή

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που χρειάζονται βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες, προστέθηκαν ακόμα τρεις νέες τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες μπορούν να

απευθύνονται: 22413 61339, 22413 61384, 22413 61317.

