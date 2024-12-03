Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών γυναικών, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Συνελήφθησαν 9 μέλη της, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., των εξειδικευμένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) «OUR GREECE» και «Α21», καθώς και υπαλλήλων της Επιθεώρησης Εργασίας.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων- σεξουαλική εκμετάλλευση, μαστροπεία, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων και τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, που δρούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2019, επιδιώκοντας με τη χρήση διαφόρων απατηλών και εξαναγκαστικών μέσων, τη μεταφορά στη χώρα μας αλλοδαπών γυναικών, με σκοπό την κατ' επάγγελμα οικονομική και γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψε ότι έπειθαν τις γυναίκες αυτές, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση, να ταξιδέψουν στην Ελλάδα με υποσχέσεις νόμιμης εργασίας ως χορεύτριες σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης στην Αθήνα, με καλές χρηματικές απολαβές.

Στη συνέχεια, μέλη της οργάνωσης αφού τακτοποιούσαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα των γυναικών, αυτές εγκαθίσταντο σε τουλάχιστον έξι διαμερίσματα σε περιοχές της Αττικής. Παράλληλα, με χρήση ψυχολογικής βίας και με την απαίτηση αποπληρωμής υπέρογκου χρέους που είχε δημιουργηθεί από την κάλυψη των μεταφορικών τους εξόδων, εξαναγκάζονταν να εκδίδονται, είτε στα διαμερίσματα που διέμεναν, είτε σε δύο νυχτερινά κέντρα διασκέδασης σε περιοχές της Αττικής.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων,

καταμετρητές χρημάτων και κυτία αποθήκευσης χαρτονομισμάτων,

κάμερες και καταγραφικά επιτήρησης,

γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου, σουγιάδες, πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ και

29.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν 29 γυναίκες, στις οποίες παρασχέθηκε αρωγή και προστασία, σε συνεργασία με τις παραπάνω εξειδικευμένες Μ.Κ.Ο.

Επιπλέον, από τους υπαλλήλους της Επιθεώρησης Εργασίας, βεβαιώθηκαν πρόστιμα 281.000 ευρώ, για συνολικά 47 αδήλωτους και εκτός δηλωμένου ωραρίου εργασίας, εργαζομένους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

