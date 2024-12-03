της 'Ελενας Γαλάρη

Εκτός φυλακής θα βρεθεί 7 μήνες μετά την προφυλάκιση του ο 25χρονος από το Νεπάλ ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση του βρέφους που είχε βρεθεί νεκρό σε σακούλα πεταμένη σε σάκο σκουπιδιών στη Βραυρώνα.

Οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο χωρίς περιοριστικούς όρους , κρίνοντας ότι ο ισχυρισμός του ότι δεν γνώριζε τι περιείχε η σακούλα όταν την μετέφερε στον κάδο απορριμμάτων ήταν αληθής.

Ο συνήγορός του Δημήτρης Ζορμπάς δηλώνει:

«Πλήρης ανατροπή στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας του νεογνού που έλαβε χώρα στην Βραυρώνα, καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, απεφάνθη ότι ο νεαρός εντολέας μου πρέπει να αφεθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Ο ισχυρισμός του περί άγνοιας για το περιεχόμενο της σακούλας και για την πραγματική του βούληση να αποκτήσει τέκνο με την κατηγορούμενη κρίθηκαν αληθείς. Πλέον, θα αναζητήσει εργασία και θα διαμένει μόνιμα στην Αθήνα μέχρι το δικαστήριο. Όπως είχα προαναγγείλει, δηλώνω την παραίτησή μου από την υπεράσπιση της κατηγορουμένης» .

Στη φυλακή θα παραμείνει η μητέρα του βρέφους η οποία διατηρούσε ερωτικό δεσμό με τον 25χρονο, ο οποίος εκ των υστέρων έμαθε ότι δεν ήταν ο βιολογικός πατέρας του βρεφους.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως το βρέφος γεννήθηκε ζωντανό ωστόσο, η μητέρα επέμενε ότι ήλθε πρόωρα στον κόσμο και νεκρό. Όπως είχε πει στην συμπληρωματική απολογία της:

"Ήμουν σε κατάσταση – σοκ. Το μωρό γεννήθηκε πρόωρα και ήταν νεκρό. Τρομάξαμε. Φοβόμασταν μήπως μπλέξουμε με τις ελληνικές αρχές. Ο σύντροφός μου δεν γνώριζε τι περιείχε η σακούλα. Από τότε που έμεινα έγκυος, δεν αντιλαμβανόμουν πολύ καλά τις πράξεις μου. Έχω θέματα».

