Ώρες αγωνίας βιώνει η οικογένεια του 27χρονου που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στο Βενιζέλειο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του cretapost, ο 27χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε καταστολή ενώ οι γιατροί αναμένεται άμεσα να προχωρήσουν στην σταδιακή αφύπνισή του.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις που του έκαναν οι γιατροί έδειξαν πως η μηνιγγίτιδα προκλήθηκε από πνευμονιόκοκκο, η οποία στην συγκεκριμένη μορφή είναι ήπια και μη μεταδιδόμενη.

Μάλιστα, μετά τις εξετάσεις οι γιατροί χορήγησαν προληπτικά φάρμακα στην οικογένειά του σε περίπτωση που έχουν κολλήσει.

Δεν υπήρχε κρεβάτι ΜΕΘ

Το συγκεκριμένο περιστατικό ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα με τις ελλείψεις σε κρεβάτια ΜΕΘ που επικρατούν αυτήν την περίοδο στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος μόλις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χρειάστηκε να εισαχθεί σε κρεβάτι της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ωστόσο όλα ήταν καλυμμένα. Μετά από πολλές ώρες άνοιξαν ένα κλειστό κρεβάτι στο Βενιζέλειο προκειμένου να νοσηλευτεί ο νεαρός άνδρας.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό η Ένωση Εργαζομένων του νοσοκομείου απέστειλε επιστολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς ζητώντας άμεσες λύσεις ώστε να ανοίξουν οι 20 περίπου κλίνες της ΜΕΘ που παραμένουν κλειστές εξαιτίας έλλειψης προσωπικού.

Μάλιστα, για το θέμα έχει ενημερωθεί και το πρωθυπουργικό γραφείο.

