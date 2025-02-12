Λογαριασμός
Ένοπλη ληστεία σε πρατήριο καυσίμων στη Συγγρού τα ξημερώματα

Οι δράστες, με την απειλή όπλου, αφαίρεσαν 300 ευρώ από το ταμείο του πρακτορείου και στη συνέχεια διέφυγαν πεζοί

Αστυνομία

Ένοπλη ληστεία πραγματοποίησαν δύο άτομα τα ξημερώματα της Παρασκευής σε πρατήριο καυσίμων στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της Καλλιθέας.

Οι δράστες, με την απειλή όπλου, κατάφεραν να αποσπάσουν 300 ευρώ, χωρίς να βρουν αντίσταση από τον υπάλληλο του πρατηρίου, και στη συνέχεια να διαφύγουν πεζοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, δεν υπήρξε τραυματισμός κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

