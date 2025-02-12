Ένοπλη ληστεία σε πρατήριο καυσίμων στη Συγγρού τα ξημερώματα

Ένοπλη ληστεία πραγματοποίησαν δύο άτομα τα ξημερώματα της Παρασκευής σε πρατήριο καυσίμων στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της Καλλιθέας.

Οι δράστες, με την απειλή όπλου, κατάφεραν να αποσπάσουν 300 ευρώ, χωρίς να βρουν αντίσταση από τον υπάλληλο του πρατηρίου, και στη συνέχεια να διαφύγουν πεζοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, δεν υπήρξε τραυματισμός κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

