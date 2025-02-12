Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 12 Φεβρουαρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:18 και δύση ήλιου στις 18:00

Εορτολόγιο

Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, του Αγίου Πλωτίνου του μάρτυρος και του Οσίου Μελετίου του εν Υψενή.

Σήμερα, γιορτάζουν οι:

  • Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα *
  • Πλωτίνος, Πλωτός, Πλωτίνη, Πλωτή, Πλωτίνα
  • Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:18 - Δύση ήλιου: 18:00 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 42 λεπτά

Σελήνη 14.6 ημερών

