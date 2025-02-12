Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 12 Φεβρουαρίου

Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, του Αγίου Πλωτίνου του μάρτυρος και του Οσίου Μελετίου του εν Υψενή.

Σήμερα, γιορτάζουν οι:

Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα *

Πλωτίνος, Πλωτός, Πλωτίνη, Πλωτή, Πλωτίνα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:18 - Δύση ήλιου: 18:00 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 42 λεπτά

Σελήνη 14.6 ημερών

