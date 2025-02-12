Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 12 Φεβρουαρίου

Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, του Αγίου Πλωτίνου του μάρτυρος και του Οσίου Μελετίου του εν Υψενή.
- Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα *
- Πλωτίνος, Πλωτός, Πλωτίνη, Πλωτή, Πλωτίνα
- Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:18 - Δύση ήλιου: 18:00 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 42 λεπτά
Σελήνη 14.6 ημερών
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.