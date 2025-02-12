Μια ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:14 τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 24 Χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,5 χλμ.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Αθήνα.

Ακολούθησε πλήθος μικρότερων σεισμικών δονήσεων στο ίδιο σημείο, με ισχυρότερες τις δονήσεις: 4,0 βαθμών (στις 01:35), 4,6 βαθμών (στις 02:14), 4,2 βαθμών (4 λεπτά αργότερα, στις 02:18), 4,0 βαθμών (5 λεπτά αργότερα, στις 02:23) και 4,1 (στις 06:21)

Συνεδρίασε η επιστημονική επιτροπή

Τις αποφάσεις της Επιτροπής μετά την πολύωρη συνεδρίαση των επιστημόνων ανακοίνωσε ο καθηγητής Παπαζάχος, αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να ακολουθηθούν στα νησιά των Κυκλάδων που επηρεάζονται από τους σεισμούς στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό.

Όπως ανακοίνωσε ο καθηγητής, η Επιτροπή προτείνει:

1)Κλειστά σχολεία έως και την Παρασκευή σε Ανάφη, Ίο, Αμοργό και Σαντορίνη

2)Όχι συναθροίσεις πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους

3)Όχι σε διαδρομές επικίνδυνες για κατολισθήσεις και συγκεκριμένα, όχι στη χρήση των τεσσάρων λιμανιών της καλντέρας

4)Προσοχή στα επικίνδυνα αντικείμενα μέσα στα σπίτια

5)Οι έλεχγοι των μηχανικών στα κτίρια δεν έχουν δείξει κάτι

6)Νέα συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής για επαναξιολόγηση των δεδομένων το Σάββατο

Ο κ. Παπαζάχος προχώρησε σε δήλωση μετά τη λήξη της συνεδρίασης των δύο μόνιμων επιστημονικών επιτροπών του ΟΑΣΠ, που ασχολούνται με τα θέματα της σεισμικής επικινδυνότητας και της μείωσης του σεισμικού κινδύνου, καθώς και τα θέματα του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου, με κύριο θέμα την πρόσφατη σεισμική έξαρση στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης.

Όπως είπε, η δραστηριότητα αυτή συμβαίνει σε ρήγματα με διεύθυνση νοτιοδυτική-βορειοανατολική στην περιοχή της Ανύδρου και τις τελευταίες μέρες εμφάνισε μια μικρή μετατόπιση προς την περιοχή της Αμοργού, κάτι που είναι αρκετά συνηθισμένο μιας κι έχει συμβεί τις προηγούμενες μέρες να έχουμε μετακίνηση δραστηριότητας κατά μήκος της ρηξιγενούς ζώνης της Ανύδρου, αλλά και παλινδρομήσεις χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο. «Δεν είναι ανησυχητικό ότι κάτοικοι σε διαφορετικά νησιά αισθάνονται με διαφορετικό τρόπο τους σεισμούς, μιας και τόσο η απόσταση όσο και ο τρόπος που γίνονται οι σεισμοί επηρεάζει το πόσο κάθε άνθρωπος αισθάνεται αυτές τις σεισμικές δονήσεις», επισήμανε.

Ακόμη τόνισε, ότι πέρα από αυτή τη δραστηριότητα, η σεισμοηφαιστειακή διέγερση στο εσωτερικό της καλδέρας παραμένει στα ίδια επίπεδα σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας στα τέλη Ιανουαρίου.

«Πέρα από τα φαινόμενα αυτά, οι Επιτροπές θα ήθελαν να επισημάνουν στους κατοίκους ότι θα πρέπει να τηρούν με μεγάλη προσοχή τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί από την Επιτροπή και αναφέρομαι στα κυριότερα από αυτά όπως είναι η αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων, η επιλογή ασφαλών διαδρομών κατά τη μετακίνησή τους στα νησιά, ιδίως η αποφυγή περιοχών με έντονο κατολισθητικό κίνδυνο, ειδικά για τη Σαντορίνη η αποφυγή χρήσης των τεσσάρων λιμανιών της Καλδέρας στα οποία αυτός ο κίνδυνος είναι αυξημένος, και όλα τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία έχει προτείνει η Επιτροπή όπως η μείωση της επικινδυνότητας μέσα στα σπίτια, να μην έχουν επικρεμμάμενα αντικείμενα κ.ο.κ», σημείωσε.

Επιπλέον τόνισε ότι όπως είναι γνωστό, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στα τέσσερα νησιά, δηλαδή στη Σαντορίνη, στην Ανάφη, στην Ίο και στην Αμοργό μέχρι και την Παρασκευή ενώ υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τις ενημερώσεις που είχαν από τους μηχανικούς στην Επιτροπή, το σύνολο των δημοσίων κτιρίων που έχουν εκτεθεί μέχρι τώρα έχουν εμφανίσει πολύ καλή σεισμική συμπεριφορά.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής:

«Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, στην περιοχή της Άνυδρου έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα περισσότεροι από 1.100 σεισμοί από την 1η Φεβρουαρίου, με μέγεθος πάνω από 3 με μέγιστο αριθμό 5,3 και η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται στα ίδια περίπου επίπεδα.

Υπάρχει μια ελαφρά μετατόπιση της σεισμικής δραστηριότητας των επικέντρων προς την Αμοργό τις τελευταίες ημέρες, αλλά αυτό είναι συνηθισμένο, τόνισε. «Επίσης, δεν είναι ανησυχητικό ότι οι κάτοικοι στα διαφορετικά νησιά αισθάνονται με διαφορετικό τρόπο τους σεισμούς, μια και τόσο η απόσταση όσο και ο τρόπος που γίνονται σεισμοί επηρεάζει το πόσο κάθε άνθρωπος αισθάνεται αυτές τις σεισμικές δονήσεις», πρόσθεσε.

Η σεισμοηφαιστειακή διέγερση στο εσωτερικό της Kαλντέρας παραμένει στα ίδια επίπεδα.

Πέρα από τα φαινόμενα αυτά, οι επιτροπές θα ήθελαν να επισημάνουν στους κατοίκους ότι πρέπει να τηρούν με μεγάλη προσοχή τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί από την Επιτροπή, όπως είναι η αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων, η επιλογή ασφαλών διαδρομών κατά τη μετακίνησή τους στα νησιά, η αποφυγή περιοχών με έντονο καθοριστικό κίνδυνο. Ειδικά για την Σαντορίνη, η αποφυγή χρήσης των τεσσάρων λιμανιών της Καλντέρας, στα οποία αυτός ο κίνδυνος είναι αυξημένος.

Στα τέσσερα νησιά, δηλαδή στη Σαντορίνη, στην Ανάφη, στη Χίο και στην Αμοργό, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή.

Το σύνολο των δημοσίων κτιρίων που έχουν εξετασθεί μέχρι τώρα έχουν εμφανίσει πολύ καλή σεισμική συμπεριφορά.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει το Σάββατο προκειμένου να επαναξιολογήσει τα νέα δεδομένα και να εκδώσει το πόρισμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.