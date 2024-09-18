Πέθανε ο φωτογράφος και περιηγητής Πλάτων Μάξιμος Μαυρόπουλος. Είχε την επαγγελματική ιδιότητα τού χημικού αλλά ασχολήθηκε με τη φωτογραφία από τα φοιτητικά του χρόνια.

Όπως διηγείτο: «Ως εκδιωχθείς ο ίδιος Κωνσταντινουπολίτης και απόγονος 5 γενεών Μικρασιατών αιχμαλώτισα με τον φακό μου τα ερειπωμένα σκηνικά στην Κων/πολη, τις Κυδωνιές, τα Μοσχονήσια, τη Φώκαια, τη Σμύρνη, την Ορεινή Έφεσο, τη Μάκρη-Λεβίσι, την Καππαδοκία, τον Πόντο, την Ίμβρο-Τένεδο για περισσότερα από τριάντα χρόνια (1967-2004)».

Στην «ώριμη» φωτογραφική του δραστηριότητα, ασχολήθηκε και με την έκδοση φωτογραφικών λευκωμάτων. Τα κυριότερα απ΄αυτά: Αιγαίου πλους (σε 3 εκδόσεις), Γιάννης Ρίτσος, Ρίζες της Ρωμιοσύνης (Πρόλογος Γιάννη Τσαρούχη), Αρχαία Ελληνικά θέατρα, Εις την Πόλιν (Δίγλωσση έκδοση), Γιάννης Ρίτσος Εικαστικά, Ευ Αγωνίζεσθαι, Οδοιπορικό στη Πικρή Πατρίδα.

Ιδιαίτερη θέση στα αγαπημένα του, όπως είχε εκμυστηρευθεί, έχουν τα λευκώματα για τον Γιάννη Ρίτσο.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στο Χαλάνδρι στις 11 το πρωί, στο ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

