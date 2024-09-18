Λίμνη Πουρναρίου: Η ξηρασία αποκάλυψε βυθισμένο οικισμό

Στην εθνική οδό Άρτας-Τρικάλων, τον δρόμο που διασχίζει τα κεντρικά Τζουμέρκα, μετά το χωριό Μελάτες, αποκαλύπτεται ο τόπος που «κατάπιαν» τα νερά του φράγματος Πουρναρίου πριν από 43 χρόνια. Είναι ο οικισμός Φάγκος του χωριού Κάτω Καλεντίνη.

Πλησιάζοντας στην όχθη, το τοπίο καθηλώνει τον επισκέπτη. Η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει κατά πολλά μέτρα, αποκαλύπτοντας τα ερείπια πέτρινων σπιτιών και του σχολείου βουτηγμένα στη λάσπη.

Ο βυθός σε πολλά σημεία, έχει τελείως στεγνώσει ενώ κορμοί και ρίζες δένδρων που άντεξαν στο χρόνο και το νερό, μοιάζουν με απολιθώματα.

Η στάθμη της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου, λόγω της ανομβρίας, έχει πέσει τουλάχιστον 10 μέτρα, αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάτοικοι στο καφενείο της περιοχής. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, λένε και επισημαίνουν πως έχει να βρέξει πολλούς μήνες, από τον περασμένα Απρίλιο.

Τα νερά κάλυπταν το διθέσιο σχολείο, το οποίο τώρα, εμφανίστηκε και πάλι, για να τους θυμίζει νοσταλγικά τα παιδικά χρόνια, τότε που τις αίθουσες του πλημμύριζαν 120 μαθητές.

Οι μεγαλύτεροι αγναντεύουν τα γκρεμισμένα σπίτια τους μέσα στα λασπόνερα και οι αναμνήσεις ζωντανεύουν.

Η κ. Αθηνά ζει πάνω ακριβώς από τον δρόμο και κάθε μέρα, αγναντεύει από ψηλά τη γειτονιά της, τον τόπο που μεγάλωσε Όπως αναφέρει στον οικισμό λειτουργούσαν επτά μαγαζιά, υπήρχε ζωή, ζούσαν πολλές οικογένειες. Θυμάται τις μέρες που άφησαν τα σπίτια τους στις αρχές της δεκαετίας του 1980, για να ξαναρχίσουν την ζωή τους σε ψηλότερα σημεία. Τα νερά του φράγματος αφάνισαν τότε, τον τόπο τους.

Η λίμνη Πουρναρίου, καλύπτει μια επιφάνεια 18,3 τετραγωνικών χιλιομέτρων και είναι αποτέλεσμα της κατασκευής του ομώνυμου υδροηλεκτρικού φράγματος στνο Άραχθο ποταμό, κοντά στο Πέτα.

Η λίμνη δημιούργησε ένα υπέροχο τεχνητό οικοσύστημα στην περιοχή, με σπουδαία ιχθυοπανίδα και ορνιθοπανίδα.

Στα νερά της λίμνης συναντάμε μεταξύ άλλων, κυπρίνους, στρωσίδια, άγριες πέστροφες, χέλια. Η περιοχή είναι καταφύγιο για πλήθος πτηνών, όπως νυχτοκόρακες, πρασινοκέφαλες πάπιες, αλκυόνες, φαλαρίδες, καστανοκέφαλοι γλάροι και ποταμοσφυριχτές .

Κεντρική φωτογραφία από FB/Κορφοβούνι Άρτας - korfovouni.eu

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.