Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο και την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του «This is Athens-City Festival» του Δήμου Αθηναίων και του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο, θα πραγματοποιηθεί από τις 20:00 το Σάββατο (21/9) και έως τις 22.00 την Κυριακή (22/9) διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στις παρακάτω οδούς στο κέντρο της Αθήνας.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στους δρόμους:

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.

Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.

Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.

Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.

Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών. Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Αθηνάς.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

