Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των 28 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται να δρούσε υπό τον μανδύα ακροδεξιάς συλλογικότητας, με την ονομασία «Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης».

Ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης που χειρίζεται τη δικογραφία, θα βρεθούν σήμερα για να δώσουν εξηγήσεις οι 13 ανήλικοι συλληφθέντες. Οι υπόλοιποι 15 (ενήλικοι) είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν αύριο, Κυριακή.

Σύμφωνα με τη δίωξη που τους απήγγειλε η εισαγγελέας, κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για συνολικά 13 πράξεις.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής: εμπορία ανθρώπων με στρατολόγηση ανήλικων προς τέλεση εγκληματικών πράξεων, εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών με ρατσιστικά κίνητρα, προτροπή σε πράξεις βίας ή μίσους μέσω διαδικτύου, ληστεία κατά συρροή και ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη πράξη, αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικής εκδηλώσεις, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία κατά συρροή, απάτη με υπολογιστή, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράβαση περί νόμων, φωτοβολίδων και ναρκωτικών.

Πώς δρούσε η ακροδεξιά συμμορία

Ζημιές σε σχολεία, γραφεία πολιτικού κόμματος και συλλογικοτήτων, επικόλληση και αναγραφή εθνικιστικών συμβόλων και συνθημάτων, δύο ληστείες με απειλή μαχαιριού, μια επίθεση με οπαδικά χαρακτηριστικά που εξελίχθηκε σε συμπλοκή με τραυματίες, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, κατά την οποία χαρτογραφήθηκαν οι έκνομες ενέργειές της που φαίνεται να ξεκίνησαν τουλάχιστον από το 2019 και η εμπλοκή των μελών της είτε ως φυσικών είτε ως ηθικών αυτουργών σε περιστατικά βίας, πολλές φορές με ρατσιστικά κίνητρα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα κατηγορούμενα ως μέλη του «στενού πυρήνα» της εθνικιστικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ως κύριο τρόπο επικοινωνίας συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα προκειμένου να αποφεύγεται να γίνεται αντιληπτή η μεταξύ τους επικοινωνία από τις διωκτικές αρχές, ενώ τα μέλη διατηρούσαν σωρεία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προέβαλαν την ακροδεξιά ιδεολογία τους, καθώς και έκνομες πράξεις τους.

Η «ιεραρχία» της ακροδεξιάς οργάνωσης

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση διέθετε συγκεκριμένη ιεραρχία με τα ενήλικα και παλαιότερα μέλη να έχουν αποφασιστικό ρόλο κατευθύνοντας τα νεότερα μέλη, ενώ καταβάλλονταν συνεχείς προσπάθειες για τη στρατολόγηση νέων μελών. Η οργάνωση διατηρούσε οικονομική αυτονομία, μέσω εισφορών των μελών της, που χρησιμοποιούνταν για προμήθεια υλικών και αντικειμένων (πανό, τρικάκια, σπρέι, κράνη, ρόπαλα, πυροτεχνικά είδη κ.ά.).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κάποια μέλη είχαν αναλάβει διακριτούς ρόλους, όπως προμήθεια υλικών, αναγραφή συνθημάτων, εντοπισμό υποψήφιων στόχων, παρακολούθηση ανοιχτών πηγών ατόμων αντίπαλης ιδεολογίας, πρόκληση σωματικών βλαβών, ληστείες, φθορές κ.ά. Επιπλέον συμμετείχαν μαζί με άλλες συλλογικότητες του λεγόμενου εθνικιστικού – πατριωτικού χώρου, σε συγκεντρώσεις, πορείες, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις με αμφίεση και εμφανή διακριτικά της οργάνωσης.

Σε αστυνομικές έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός και τεμάχια υφάσματος με εθνικιστικά σύμβολα, πλήθος αυτοκόλλητων, βιβλία και έντυπο υλικό που απεικονίζουν εθνικιστικά σύμβολα, σύμβολα ρατσιστικής φύσεως και λογότυπα της οργάνωσης, όπλα, όπως σιδηρογροθιές, μαχαίρια, σπαθί, μεταλλικές και ξύλινοι ράβδοι, κυνηγετικά φυσίγγια, σφεντόνα και πυροτεχνική κατασκευή, συσκευασίες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, 33 κινητά τηλέφωνα, 6 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δύο αντιασφυξιογόνες μάσκες.

