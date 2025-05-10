Περιστέρι: Τον χτύπησε με αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψε

Έκκληση για αυτόπτες μάρτυρες ώστε να ταυτοποιηθεί ο οδηγός που τον χτύπησε και τον εγκατέλειψε στο Περιστέρι, στην οδό Αναπαύσεως, απηύθυνε μέσω του ΣΚΑΪ ο Πέτρος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Όπως διηγήθηκε στον ΣΚΑΪ ο νεαρός, το περιστατικό έγινε τη Δευτέρα τα ξημερώματα 5/5 γύρω στις 2 το πρωί, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



“Πήγαινα προς το σπίτι μου, 1 με 2 λεπτά μακριά από το σπίτι (...) κι όπως πέρασα την Ανθούπολη το φανάρι και πλησιάζοντας προς το σπίτι συνάντησα δυο αυτοκίνητα, και όπως πλησίαζα πιο κοντά στα αυτοκίνητα το ασημί ένοιωσα σαν να παραχωρεί χώρο εκείνη τη στιγμή, και πλησίασα πιο πολύ το ασημί και την ώρα που το πλησίασα έκανε εκείνη τη μανούβρα και στην ουσία επιχείρησε προσπέραση στο μαύρο αμάξι και εμένα με ακούμπησε μπροστά στη μπροστινή ρόδα (...) έφυγε σαν να μη συνέβη τίποτε”.



Ο Πέτρος ανέφερε ότι έχει σπάσει τρία κόκαλα στον αστράγαλο, έχει παντού χτυπήματα και πληγές στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, και έχει κάνει ράμματα και στο γόνατο.



Το ασημί αυτοκίνητο είναι παλαιό μοντέλο, αλλά δεν είναι εμφανής η πινακίδα του, και το θύμα του τροχαίου ζητάει βοήθεια για την ταυτοποίηση του ασυνείδητου οδηγού.

Πηγή: skai.gr

