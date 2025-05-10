Ρόδος: Τραγωδία σε τροχαίο - Κατέληξε στο νοσοκομείο η τουρίστρια

Την τελευταία της πνοή άφησε στο Νοσοκομείο της Ρόδου πάρα τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ και των γιατρών του νοσοκομείου 74χρονη Γερμανίδα τουρίστρια, η οποία ενώ έκανε βόλτα με τον σύζυγό της το βράδυ της Παρασκευής, παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 19χρονος αλβανικής καταγωγής.

Η γυναίκα η οποία ακρωτηριάστηκε, κατέληξε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο 19χρονος οδηγός συνελήφθη από της Αστυνομία και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, προκειμένου να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στην περιοχή του Φαληρακίου έξω από γνωστό ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε η «Ροδιακή», το ανατριχιαστικό ατύχημα σημειώθηκε όταν ο 19χρονος, προσπαθώντας να αποφύγει άλλο όχημα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε ζευγάρι Γερμανών τουριστών, τραυματίζοντας έτσι πολύ σοβαρά τη γυναίκα (ακρωτηριάστηκε στο κάτω άκρο) και ελαφρότερα τον σύζυγό της.

Το ζευγάρι των τουριστών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για ό,τι καλύτερο, ενώ ο 19χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Τροχαίας Ρόδου.

